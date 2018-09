Péni István ezüstérmet szerzett a sportlövő-vébén

Két magyar rekord is megdőlt ugyanazon a versenyen

Péni István ezüstérmet nyert a férfi nagyöbű szabadpuska 3×40 lövéses összetett versenyében a dél-koreai Csangvonban zajló sportlövő-világbajnokság pénteki záró napján. Az UTE 21 éves sportolója az olimpia műsorán nem szereplő számot 1169 körrel zárta, és a győztes finn Aleksi Leppätól három körrel lemaradva lett második.

A 120 lövés során Péni a térdelő, majd a fekvő testhelyzetű 40-40 lövéses szakaszban is elmaradt finn vetélytársától, de több más lövőtől is a mezőnyben. Leppa 80 sorozatot követően hét körrel előzte meg őt. Állóban aztán – ahogy egy héttel ezelőtt az 50 méteres összetett számban is – a mezőny legjobbja volt az újpestiek sportolója, amivel Leppán kívül valamennyi ellenfelét maga mögé utasította.

A 300 méteres viadalon Sidi Péter 1154 körrel a 14. helyen végzett a 37 fős mezőnyben.

A tavaly légpuskában a világkupa-döntőben győztes Péni karrierje első felnőtt világbajnoki érmét szerezte meg, egyúttal a csangvoni magyar csapat egyetlen felnőtt dobogós helyét érte el. Az olimpiai számok közül a kisöbű összetettben kilencedik, míg légpuskában a 12. helyen végzett a világbajnokságon.

Korábban a junioroknál Pekler Zalán kisöbű szabadpuska összetettben és fekvőben is ezüstérmet nyert. Előbbi számban a magyar csapat harmadik lett, csakúgy mint a junior lány csapat sportpisztolyban.

Olimpiai kvótát nem szerzett magyar sportoló a dél-koreai vébén.