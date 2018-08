Reagált Fucsovics Márton levelére a Magyar Tenisz Szövetség és a kapitány is

Ahogy azt korábban megírtuk, Magyarország legjobb teniszezője, Fucsovics Márton a Facebookon tett közzé egy levelet, melyben leírta, komoly nézeteltérés van közte és a Davis Kupa-válogatott szövetségi kapitánya között, illetve elmondta, a Magyar Tenisz Szövetségben is óriási a fejetlenség. Mindezt azt jelentheti, hogy Fucsovics minden bizonnyal kihagyja a magyar válogatott soros meccsét Csehország ellen, ami viszont a világcsoportból való kiesésünkhöz vezet majd.

A szövetség késő este hivatalos közleményben reagált a 26 éves klasszis posztjára. Az álláspontjukat változtatás nélkül közöljük.

Közben a Nemzeti Sportnak megszólalt a Fucsovics levelében megidézett DK-kapitány Köves Gábor is, aki nem érti a játékos kirohanását.

Én mindig is a játékosok mellett állok. Úgy tudom, Marcinak sohasem volt problémája velem, nekem sem vele. Azt nem tagadom, hogy az edzőjével, Sávolt Attilával már volt összetűzésünk. De ha Marcinak gondja van, akkor velem kellene megbeszélnie négyszemközt. (…) Úgy érzem, én minden támogatást megadtam neki, ezt tenném a jövőben is. De ha nem így gondolja, akkor beszéljük meg. Nekem egyszer sem szólt erről, nem is tudtam a közleményről. Ha a személyem miatt nem játszik, azt is megbeszélhetjük