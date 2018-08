Fucsovics Márton érzelmes levélben akadt ki a tenisz szövetségre

Fucsovics Márton Novak Djokoviccsal kezd a US Openen

Magyarország legjobb teniszezője, Fucsovics Márton a Facebookon fakadt ki egy hosszabb írásban. A US Openre és a 13-szoros Grand Slam-győztes Novak Djokovicra készülő játékosnak néhány hét múlva sorsdöntő Davis Kupa-meccsen lenne fellépése a magyar válogatottal Csehország ellen, ám elmondása szerint akkora a fejetlenség a Magyar Tenisz Szvövetségben, hogy még meg sem keresték a meccsel kapcsolatban.

Jeleztem, nem biztosítottak a feltételek, nem megfelelő a légkör a további sikeres szerepléshez. (…) A párbeszéd, a problémák tisztázása helyett, annyi jutott vissza hozzám, hogy, ha Fucsovicsnak nem tetszik a jelenlegi helyzet, akkor nem kell játszania.

Most telt be nála a pohár. Ám, ami még ennél is érdekesebb sztori, hogy Fucsovics nevek megemlítése nélkül elmondja, hogy nincs jó viszonyban a válogatott szövetségi kapitányával, Köves Gáborral.

Korábban a mindenkori DK-kapitány képviselte a játékosokat a szövetségi kérdésekben. Sajnos a mostani kapitányra ebben sem számíthattunk, miközben az is kiderült, hogy a pályán sincs megfelelő összhang közöttünk. Ezt is hónapokkal ezelőtt jeleztem a Szövetség vezetőinek, semmi nem történt, hogy közösen megoldást találjunk.

Később azt írja Fucsovics, hogy valószínűleg nem lesz ott Csehország ellen. Ha ez így történik, Magyarország kiesik a világcsoportból, ez pedig új fejezetet nyithat a magyar teniszben.