Babos Tímea: Bármit csinálok, nem sikerül

Babos: Ezt most elszúrtam, sajnálom

Babos és Fucsovics meccse is félbeszakadt

A US Openre készülő Babos Tímeának mostanában kevesebb sikerélmény jutott, egyesben és párosban sem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt eltervezte. Vasárnap egy hosszabb Facebook-bejegyzésben írt egy kicsit arról, mi is történik körülötte.

Egyszerűen úgy érzem, hogy manapság bármit csinálok, nem sikerül. Voltak nagyon jó meccseim, pl a múlt heti Görges elleni, és persze rosszabbak is, de sajnos többségében nem én győztem, legyen szó egyéniről vagy párosról

– írta és megjegyezte, a szerencse is elpártolt mellőle.

A párosunk is döcög picit, több meccset vesztettünk szuper tie-breakben (vagy nagyon szorosan), amit úgy érzem/érezzük Kikivel, hogy meg lehetett volna nyerni. A kapcsolatunk továbbra is remek, ezzel nincsen baj.

A vereségek megtépázták az önbizalmát is, de ugyanolyan keményen készül mint eddig. Továbbra is odafigyel a részletekre, talán túlzottan aprólékos is, ebben igyekszik majd javulni a jövőben.

Lehet engem nem szeretni, bántani, „beszólogatni” a vereségek után, ami természetesen nem esik jól, de tudom, hogy én minden nap a sikerért dolgozom; azért, hogy az egy-egy elcsúszott bréklabda legközelebb nekem „jöjjön”, ezzel is megfordítva egy szoros meccset. Higgyétek el, nekem fájnak legjobban a vereségek, nekem a tenisz nem csak a foglalkozásom, hanem a szenvedélyem és nagyon nehéz megemészteni, hogy hosszú órák keserves munkáját rontom el egy rossz döntéssel vagy egy könnyű hibával.

A végén megjegyzi, hogy jövő héttől újra világelső lesz párosban a világranglistán és top40-es játékos egyéniben. Vannak még álmai és céljai, épp ezért fog keményen edzeni és elhivatottan küzdeni. A jövő hetet a US Openre való felkészüléssel tölti.

Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson