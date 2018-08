Hosszú Katinka parádés gyorsúszással védte meg Eb-címét

Cseh László, Milák Kristóf és Burián Katalin is óriásit úszott szerda este

Hosszú Katinka bebizonyította, hogy 200 vegyesen nincs párja. Az Iron Lady a 2017-es rövidpályás Európa-bajnokságon 100, 200 és 400 méteren is aranyérmet szerzett az úszásnemben, csakúgy, mint a budapesti világbajnokságon. 2016-ban pedig kétszázon és négyszázon is aranyérmes volt az Eb-n, így abszolút címvédőként ugrott medencébe szerda este Glasgow-ban is.

Volt azonban a futamnak egy másik magyarja is, Jakabos Zsuzsanna személyében, aki remekül kapta el a rajtot, az első 50 méter után viszont az Iron Lady egyetlen századdal maradt el az első Mellen O’Connortól. Száz méternél már jócskán vezetett Hosszú Katinka, de mellúszásnál hárman is megelőzték, így minden a gyorsúszáson múlott.

Be is gyújtotta a rakétát Hosszú Katinka és egy szenzációs hajrát követő benyúlással, 2:10.17-es idővel megnyerte a 200 méter vegyest. 2012, 2014, 2016 után újra Hosszú Katinkáé az arany 2018-ban is.

Jakabos Zsuzsanna végül a nyolcadik helyen zárta a döntőt.

Végeredmény – Úszó-Eb, női 200 m vegyes, döntő 1. Hosszú Katinka (Magyarország) 2:10.17

2. Ilaria Cusinato (Olaszország) 2:10.25

3. Maria Ugolkova (Svájc) 2:10.83

…

8. Jakabos Zsuzsanna (Magyarország) 2:13.37

Nyitókép: Clive Rose/Getty Images