Botrány: Ultra Józsi és Ultra Zsolti összebalhéztak

A jó szervezés a kulcsa egy igazán remek Ultrabalatonnak (nemcsak a szervezők, de a résztvevők oldaláról is), viszont még a legolajozottabb gépezet fogaskerei közé is csúszhat néha egy-két homokszem, ami végül oda vezethet, hogy egyesek lekésik a váltást, a lelkiismeretes kollégák pedig nem állnak meg várakozni, hanem bevállalják a következő szakaszt. Pontosan ez történt velünk is, az alábbi videóból pedig kiderülnek a részletek.

Nézze élő közvetítésünket! A szombat reggeltől vasárnap reggelig tartó közvetítésünket ide kattintva követheti nyomon.

A felvételekhez használt DJI Osmo Mobile 2-t a DJI hivatalos márkakereskedése, a DJI ARS Budapest biztosította.