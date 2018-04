Egy csapat rámutatott: talán kár volt leírni őket

Az észak-amerikai profi kosárlabda-liga (NBA) rájátszásának egyértelmű szenzációja, hogy a New Orleans Pelicans nem csak legyőzte a jóval esélyesebbnek tartott Portland Trail Blazerts, hanem 4-0-val kisöpörte a playoffból a csapatot. Ezzel az első csapat a New-Orleans-i együttes, amely továbbjutott a legjobbnyolc közé.

Jól mutatja a helyzet váratlanságát, hogy az ESPN 22 szakértője közül egy sem gondolt rá, hogy a Pelikánok továbbjuthatnak. Észak-Amerikában pedig a sportcsapatok profiljai sokkal közvetlenebbek a közösségi médiában, mint idehaza, a Pelikánok nem is haboztak, hogy az ESPN orra alá dörgöljék az esetet.

All 22 @ESPN NBA analysts picked the #Pelicans to lose the series.

All 22

Every. Single. One.

😂😂😂#SWEEP#doitBIGGER pic.twitter.com/cjEJN9deN6

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 2018. április 21.