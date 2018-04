Történelmi estét követően alakult ki az NBA rájátszása

Még az ellenfél szurkolói is felhördültek a brutális zsákolás után

Drámai mérkőzést követően a Minnesota Timberwolves bejutott a rájátszásba az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszának utolsó játéknapján, szerdán, miután hosszabbítás után 112-106-ra legyőzte a vendég Denver Nuggets-cet.

A két együttes éppen egymás ellen dönthette el, melyikük kerül a playoffba. Az utolsó két perc 101-101-ről indult, és az alapjátékidőben már nem esett kosár. A ráadásban a hazaiak hengereltek. Jimmy Butler 31, Karl-Anthony Towns pedig 26 ponttal járult hozzá a fontos sikerhez.

Paul George 40 ponttal, míg Russell Westbrook 20 lepattanóval és 19 gólpasszal járult hozzá az Oklahoma City 14 pontos hazai sikeréhez a Memphis ellen.

Westbrook a liga történetének első olyan játékosa lett, aki az alapszakaszban másodszor is tripla duplát átlagolt. Westbrook az előző idényben érte be ebben a mutatóban Oscar Robertsont, az egyetlen játékost, akinek ez korábban sikerült. Utóbbival ellentétben azonban ő ismételni is tudott.

Az Oklahoma City klasszisa az alapszakaszban ezúttal átlagosan 25,4 pontot dobott, 10,05 lepattanót szerzett és 10,3 gólpasszt adott.

LeBron James 11 percet játszott és 10 ponttal zárt, így a 33 éves sztár végre elmondhatja magáról, hogy a korábbi 14 NBA-idényével ellentétben ezúttal az alapszakasz mind a 82 találkozóján pályára lépett

A Philadelphia 35 ponttal nyert a vendég Milwaukee ellen, a házigazdák sorozatban a 16. győzelmüket aratták. Korábban még egyetlen klub sem zárta ilyen sikeres sorozattal az alapszakaszt, és várta a rájátszást.