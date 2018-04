Magyar kapusbravúroktól hangos a Bajnokok Ligája

Még mindig dobálja ki a legszebb megmozdulásokról készült videókat az EHF a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőiről (az első meccsek mentek le a múlt héten), kedden a védéseken volt a sor. Az öt legszebb hárítás közé két magyar bravúr is bekerült, Kiss Éva a Buducsnoszt, Bíró Blanka a Rosztov-Don ellen hárított.

Check out the Top 5 Saves and make sure you don’t miss number 1! ⚡ As quick as a lightning! ⚡@audietokc_gyor #FTCRailCargoHungaria #FCMidtjylland @VardarZRK #CSMBucuresti #ehfcl pic.twitter.com/blmactZwY5

— EHF Champions League (@ehfcl) 2018. április 10.