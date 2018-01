Három embert elfektetve ütött brilliáns gólt a hokis – videó

Tyler Seguin átment Lionel Messibe a Boston Bruins-Dallas Stars meccsen az észak-amerikai jégkorongbajnokságának (NHL) meccsén. A hosszabbításban remekül átvett egy passzt, ezután először David Partnakot fektette el egy lövőcsellel, majd Ryan Spoonert is ugyanígy csapta be. Már csak a kapus volt hátra, ellene kivárt egy ütemet, így Anton Hudobin is elvetődött. Seguinnak így csak a kapuba kellett emelnie.

A parádés szólóval megnyerte a meccset a Dallas, ráadásul a történet érdekessége, hogy éppen a bostoniak draftoltál 2010-ben a kanadai hokist, de 2013-ban inkább elcserélték.