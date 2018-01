A liga egyik legjobbja lett a körberöhögött hokicsapatból

Ahhoz képest, milyen szedett-vedett társaságnak tűnt a Las Vegas Golden Knights, jelenleg a második legjobb mérleggel bír az NHL-ben.

Mindenki tévedett.

Nyáron, amikor az expanziós drafton a Vegas Golden Knights jégkorongcsapata összeválogatta a játékosokat az NHL többi együtteséből, a szakírók és szurkolók közül mindenki azt gondolta, hogy tök utolsók lesznek. Az expanziós draftokon amúgy is olyanokat lehet mindig leakasztani, akik formahanyatlás, esetleg rossz szerződés miatt már nem kellenek csapatuknak, vagy olyanok, akikről le lehet mondani.

Most is James Nealen, Reilly Smith-en, David Perronon és a háromszoros Stanley Kupa-győztes, az 1/1-es draftolás súlya alatt többször összeroppanó Marc-André Fleuryn kívül csupa viszonylag ismeretlen hokist szerződtetett a Las Vegas. Rém gyengének tűnt a keret, ráadásul egy olyan vezetőedző kezébe került az irányítás, akit az előző szezonban páros lábbal rúgtak ki Floridából. Gerard Gallantról van szó.

Ehhez képest jelenleg a liga második legjobb csapata a Golden Knights.

Pedig elnézve a csapat mérkőzéseit, nem csinálnak semmi kiemelkedőt. Nem ők lövik a legtöbb gólt, nem ők kapják a legkevesebbet. Nem valami fényes az emberelőnyös játékuk és az emberhátrány kivédekezésében is a középmezőnyhöz tartoznak. Mégis működik a dolog.

Ha azt mondanám, tudtam előre, hogy ez lesz, nem hinné el senki. És nem is lenne igaz, tényleg nem voltak elvárásaim a szezon előtt. Szereztünk jó játékosokat, jó kapusokat és olyanokat, akik kőkeményen dolgoznak. Ez összeállt egy egésszé

– mondta a Daily Heraldnak Gallant.

Valóban az összeállt a legjobb kifejezés a Vegas Golden Knights-cal kapcsolatban, mert a legnagyobb fegyverük az, hogy igazi csapatként működnek együtt. Kellemetlen a stílusuk és nem hagyják, hogy az ellenfelek igazán nagy helyzetekbe kerüljenek. És még azt is elbírták, hogy az egyébként kiválóan teljesítő Fleury és kapustársa, Malcolm Subban is megsérültek.

Ebben a szezonban már öt kapus védett a Vegasban, ami rengeteg. Még a 19 éves Dylan Fergusonnak is jutott kilenc perc.

A közönség is díjazza a vegasi hoki felemelkedését. Az első hazai mérkőzés még a gyászról szólt, az októberi, Las Vegas-i mészárlás 58 halálos áldozata miatt 58 másodperc néma csend vezette fel az Arizona elleni találkozót. Azóta a liga egyik legélvezetesebb helyszíne a T-Mobile Aréna, még az ellenfelek is megjegyzik, hogy rájátszáshangulat van minden mérkőzésen. 17 ezer 872 az átlagnézőszám, telt ház van mindig.

Adva van tehát

egy, a játékosok nyelvén értő edző,

egy foggal-körömmel küzdő keret és

egy olyan közönség, amely rajong a csapatért.

Már az első szezonban minden összejött Las Vegasban.

Az ESPN statisztikái szerint a négy majorligában (NHL, NBA, NFL, MLB) 1960 óta összesen 63 expanziós csapat volt, azaz olyan franchise, amely utólag csatlakozott a bajnoksághoz. Közülük eddig mindössze öten jutottak be első szezonjukban a playoffba.

Ha így folytatja, a Las Vegas lesz a hatodik, amely ráadásul az első együttes lehet, amely pozitív mérleggel zárja az alapszakaszt. Jelenleg huszonkilenc győzelem, tíz vereség és két büntetőkkel elszenvedett zakó a mérlegük, utóbbi kettőért is járt egy-egy pont. A Florida Panthers járt eddig legközelebb a pozitív mérleghez, 33-34-17.

Bármi is lesz a szezon vége, a Las Vegas már fél szezon alatt bebizonyította, hiba volt röhögni rajtuk.

