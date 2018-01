Kómában van az edzésen balesetet szenvedő olimpiai ezüstérmes

Mesterséges kómában tartják Jelle van Gorkom holland BMX-versenyzőt, aki edzés közben szenvedett balesetet.

Van Gorkom koponya-, arccsont- és bordatörést szenvedett, valamint megsérült a mája, a lépe és a vései.

A baleset a holland nemzeti edzőközpontban történt Arnhemben. A 2015-ös világbajnokságon és a riói olimpián is ezüstérmet szerző Van Gorkomnak nem ez az első súlyos balesete, 2012-ben is napokig kómában volt, és a tüdeje olyan súlyosan megsérült, hogy műteni kellett. Akkor sikeresen felépült, reméljük, most is így tesz!