Artner Sisso: Szavazz rám, undor és rémület fog el

Ezt üzeni a múlt vasárnap. URH a címben, EK és NER a cikkben.

„Külön köszönjük sok tízezer aktivistánknak, hogy járta az utcákat, a házakban kopogtatott, telefonált, az interneten küzdött a közös ügyünkért!” Ezt hirdeti az Európa Parlamenti választások után a Fidesz kampányoldala.

Köszönik hát az általuk gerjesztett magyar-magyar háború orbáni klientúrájának a nyomulást, a zaklatást, az undorító és hazug hirdetések megosztását, az állampárti propagandalapok adatrögzítőinek (véletlenül sem fogok újságírót írni) az ideológiai vírusterjesztést.

Persze amellett köszönik nekik, hogy ismét döbbenetes pénzügyi-, média- és logisztikai túlerő vitte hátán a pártot. Volt még ehhez saját választási törvényük, saját „megvásárolt” határon túli szavazóik gyorsított határforgalommal, valamint rémítő migránsriogató marketingjük. A vastagon megfizetett párezer állandó káderükön kívül, akikkel kapcsolatban nagyon is értjük a lojalitást, voltak a manipulálva mozgósított százezreik, akik az állampárti sajtó hazugságait olvasva különbnek tarthatták magukat a más véleményű magyaroknál. Ők a „Beváltom minden reményed. Nincs hangod? Használd az enyémet!” tízezrek.

Lássuk csak, kinek mondhatna még külön köszönetet a kampány után a Fidesz.

A megfélemlített, buszokkal hordozott, „örülök, hogy élek” tízezreknek. Például annak a falusi cigányasszonynak, aki a 444-nek arra a kérdésre, hogy kire szavazott, azt válaszolja:

A Fideszre. Miért nem arra kellett?

Számosan vannak azok is, akár a politikusok meg a középkáderek között, akik szorgalmasan verték a sorosos és a migránsriogató sámándobot; kik némi készpénz ellenében, kik azért, hogy úgy érezhessék, hiába cigányok, vagy melegek, esetleg történelemtanárok, netán gyereküket egyedül nevelő anyák, így nem fognak beléjük rúgni és nem fogják lepedofilozni, lesemmirekellőzni, lekurvázni, vagy leszelleminyomorékozni őket, pusztán azért, mert ők a Fidesz cigányai, a Fidesz melegei, a Fidesz történelemtanárai és a Fidesz egyedülálló hős anyái.

És akkor egy másik idézet, de ez most nem e NER-től, hanem az Európa Kiadótól:

Ha majd a csúcson leszek, Akkor is szeretlek Téged! A Népem leszel És én a Népzenészed!

Elsősorban persze maguknak köszönhetik a győzelmet. Mindent tisztességtelent bevetettek – ráadásul Európa szeme láttára – a kampányban, csupa olyat, ami program hiányában kizárólag bűnbakkeresésre és uszításra fókuszált. Minden jó érzésű ember öklendezett a militarista plakátjaiktól, melyeken a bevált illiberális (bármit is jelentsen ez a szó) módszereik szerint mindig olyasmit állítanak a magyarság vélt ellenségeiről, amit ők maguk művelnek épp. Már csak a figyelemelterelés miatt is; például pont ezekre a plakátokra költött milliárdokról való figyelemelterelés miatt.

És mégis, a százszoros lépéshátrány ellenére a tavalyi 2,82 millió helyett most vasárnap 1,77 millió embert mozgósítottak. Bő egymillióval kevesebbet, mint tavaly, ami akkor is jelentős differencia, ha tudjuk, hogy az országgyűlési választások rendre aktivizálóbbak, mint az EP-voksolás.

S van itt még két elgondolkodtató érdekesség, amitől a szabadság szele megbizsergeti az ember.

először is az, hogy a Momentum végignyerte a teljes Hegyvidéket, ahol amúgy eddig mindig a jobboldal győzött

másodszor pedig az, hogy bár a manipulált vajdasági magyarok (már azok, akik szavaztak) zömmel a Fideszre voksoltak, a szlovákiai és a romániai magyarok gyakorlatilag lezavarták a színről a magyar képviselőiket: a lehetséges hatból mindössze egy (tán kettő, ez hamarosan kiderül) képviselőt küldtek Brüsszelbe, tehát mind a felvidékieknek, mind az erdélyieknek elegük lett az Orbánt kiszolgáló főnökeikből. Nem véletlenül; ők már Európában vannak.

A legfőbb örömre az ad okot, hogy az anyátlan országnak (first lady és normális, valóban nőpárti Fidesz-képviselőnők hiányában) hirtelen három olyan női képviselője lett, aki minden bizonnyal megállja majd a helyét ezzel a patriarcho-feudális rendszerrel szemben. Kiállnak majd ők a gyermekek, valamint a húsosfazék mellől kidőlt, ezért férfiatlannak tartott, a fideszférfiak által abuzált férfiak mellett is. Meg a Fidesz által dehumanizált, széttrancsírozott, méltóságukat sárba tiport emberekért is. Meg minden, a Fidesz által másodrendűnek tekintett magyar állampolgár mellett, a megélhetési magyarokkal szemben. (Ja, és a nők számára nagy hozadéka az EP-választásnak Pedro Sanchez, kiben küllem és belbecs egyesül – hogy egy személyes és merőben nősoviniszta megjegyzést megengedhessek magamnak.)

Persze vannak szomorú tendenciák, például, amikor a liberális értelmiség Dobrev Klárát karaktergyilkolássza, kláraasszonyozza, és amikor lemókusőrsözi a Momentumot, s nagy mellénnyel tanácsokat osztogat. Erről további három dolog jut eszembe.

1. a napokban olvastam egy MTA-kutatás kapcsán: „A diktatúra pedig teljesen váratlanul elkezdett népszerű lenni a felsőosztály számára, amely egyébként az egyik legnagyobb haszonélvezője az Orbán-rendszernek.”

2. egyáltalán nem úgy tűnik, mintha a Momentumnak nem lenne elég ötlete, tudása, stratégiája és taktikája. Nem hiszem, hogy a párt ezek bármelyikében rászorulna a fotelpolitizáló korosabb liberálisokra.

3. ennek a napok óta a fejemben motoszkáló istenverte, rendszerváltás előtt született URH-dalnak befejező sorai:

Emlékezz majd arra, ami most van! Lépj be a

fülkébe… Gondosan húzd be magad mögött a

függönyt… A borítékban egy cédulát

találsz… alaposan húzd át a másik nevet…

Ragaszd le a borítékot… és dobd be az urnába!…

Emlékezz majd arra, ami most van!

