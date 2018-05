Darvasi: Alvó nők balladája

Egy ideje hívei lettünk az alvó nőnek is, elnézni arcát, kezét, tartását. Jó, nem rólunk álmodik, de akkor is. Szempilla 561.

Vagy himnusza. Ódája. Vagy csak könnyű, pesti slágere, mindegy. Eldúdoljuk, mint egy Abba-számot. Kiindulópontunk: vannak jellegzetes női cselekedetek, például a futó nő. Margit-sziget, több a lány, néni, mami. Az olvasó nő. Belőle is számosabb él a nagyvilágon. Síró nő. Nagyon szép, vagy rendkívül fölzaklató. A kérdező nő. Őőőő…. az első szó, ami eszünkbe jut, veszély. Hanem egy ideje hívei lettünk az alvó nőnek is, elnézni arcát, kezét, tartását. Jó, nem rólunk álmodik, de akkor is. A kérdés, hogy az alvás miként történik, és hogyan. Miféle helyen. A férfi, mert még az alvásban is uralkodni akar, igényli a nagy területet. Betölt egy repteret, akár. Horkolva terpeszkedik, elnyúl, karjait tárja, mintha repülne, forog, csapkod, démonaival birkózik, álmában rászorult fejére a korona. A férfi helyet igényel, sokat. Ha valaki azt kérdezné, láttunk-e már nőt, hölgyet vonatpolcon aludni, vagy repülőgép ülés fölött csomagtartójában, akkor bólogatnánk, hogyne, tegnap is éppen, a barcelonai, nem, az alicantei járaton.

Pedig csak elképzeltük. Viszont azt is tudjuk, hogy amit képesek vagyunk elképzelni, mint holmi legnagyobb marhaságot, a leghihetetlenebb képtelenséget, azt a valóság igenis produkálja. Láttunk tehát olyat, hogy nagymama elhever a világháborús kissámlin, és úgy alszik a körtefa alatt, míg körülötte bombaként toccsannak a túlérett gyümölcsök? Igen, ilyet is láttunk. Tételmondatunk: a nő kisebb helyen alszik, mint a férfi. Sőt. Sokkalta kisebb helyen is képes elaludni, kirándulás közben, utazás alatt, mint ami fizikailag lehetségesnek tűnne. Van egy rés, egy repedés a bőrülésen, képes abba is belegömbölyödni. Elalszik a retiküljén. Erős csontozatú, nagy testű, sok kellemkedő húst magukon hordó nők is roppant szűk, vagy szűknek látszó helyet beálmodnak. Papuskám, az ünnepi varró gyűszűjében szunyókált, pedig már csak a kisujjára tudja fölhúzni. Oly kevesen méltatták a nőnek ezt a kivételes képességét. Pedig! Az az érdekes, hogy míg a férfi alvásánál is territóriumban, birtoklásban, tkp. kiterjesztésben utazik, addig a nő, aki ebbéli vágyait nem igazán ereszti szabadjára, mégis sokkal jobban látszik. Jobban látható azon a kicsi, szűkös, alig mérhető helyen az alvó nő. Gondolkodtunk ezen sokat, hogyan lehetséges. És miért. Nem tudjuk, nem jöttünk rá a megoldásra. Aztán mindeközben még rájöttünk valami másra. Állva aludni. Az is elég kis hely, nem? Úgy pedig, megkockáztatjuk, a férfi tud jobban.

Kiemelt kép: Sir Frederic Leighton – Flaming June részlet