Elvirágzott a tulipán? Ezt a hibát most ne kövesd el

A tavasz színei lassan megfakulnak, a jácint, tulipán és nárcisz virágzása véget ér, de a mi feladataink korántsem, írja a hobbikert.hu.

A legnagyobb hiba, amit sokan elkövetnek, hogy az elnyílt virágokat azonnal levágják tőből, sőt, az egész levelet is eltávolítják. Pedig a hagymás növények a virágzás után a leveleken keresztül gyűjtenek energiát a következő szezonra. Ezért fontos, hogy a lombot csak akkor távolítsuk el, ha már teljesen elsárgult és elszáradt, olvasható a cikkben.

A virágfejet le lehet ugyanakkor vágni, hiszen ez segít abban, hogy a növény ne a magképzésre pazarolja az energiát, hanem a hagyma megerősítésére koncentráljon. A leveleket viszont ne bántsuk.

Egy kis komposzttal vagy szerves trágyával, esetleg kifejezetten hagymásoknak való tápoldattal megkínálhatjuk a növényeket, hogy feltöltsék a raktáraikat. Ha ágyásban vannak, hagyhatjuk őket a földben is, de ha sűrűn vannak ültetve, vagy máshol szeretnénk őket jövőre, kiásva, megszárítva és hűvös, szellős helyen tárolva őszig elállnak.

A hagymások természetes életciklusa során előfordul, hogy egy-két év után gyengébb virágzással jelentkeznek vagy egyáltalán nem hoznak virágot. Ez nem feltétlen baj: a hagyma ilyenkor pihen, esetleg új sarjhagymák fejlődnek.