Videón, ahogy a hullámok összedöntenek egy lakóházat az Atlanti-óceán partjainál

A Humberto és az Imelda névre keresztelt hurrikánok hatására hatalmas hullámok értek partot a hétvégét az Atlanti-óceánon található Outer Banks szigetcsoporton, írja a USA Today.

A döbbenetes mennyiségű víz összesen nyolc házat tarolt le az Észak-Karolinához tartozó szigeteken, az egyik konkrét esetet pedig kamera rögzítette. Az épület úgy dőlt össze pillanatok alatt az alámosástól, mint egy kártyavár, de szerencsére senki nem tartózkodott benne.

A lap cikke szerint 2020 májusa óta körülbelül 20 otthon dőlt így romba. A szigetcsoportot évente több mint kétmillióan keresik fel az eldugott strandok és homokdűnék látványa miatt.