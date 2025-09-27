Ezért gyengül le, szárad ki vagy sárgul a csarab

Ősztől télig a kert egyik legszebb, színt is adó növénye a csarab, de könnyen lehet benne csalódni, írja az édenkert.hu.

Ennek oka a helytelen gondozásban rejlik, amit kellő odafigyeléssel könnyen elkerülhetünk.

A lap összeállítása szerint a csarab akár évekig is díszítheti a kertet, de tudni kell, hogy egy savanyú talajt kedvelő, napfényigényes növény. Az egyik leggyakoribb hiba pont a nem megfelelő talaj. A csarab savanyú kémhatású, jó vízelvezetésű talajt igényel. Ha sima kerti földbe ültetjük, amely lúgos kémhatású, a növény hamar legyengül, besárgul, majd elpusztulhat.

Szintén gyakori gond a helytelen öntözés. A csarab nem szereti a pangó vizet, de a túlzott kiszáradást sem tűri. Ha túlöntözzük, gyökérrothadás léphet fel, ha pedig túl sokáig hagyjuk száradni a talajt, a növény visszaszáradhat, írják.

Azt is fontos szem előtt tartani, hogy a csarab kifejezetten napfénykedvelő, tehát félárnyékos vagy árnyékos helyen nem virágzik olyan szépen, a növény meg is gyengülhet. Érdemes napos fekvésű ágyásba ültetni, ahol legalább napi 5–6 óra közvetlen fényt kap.

Szintén gondot okozhat a metszés hiánya, ami a növény elöregedését okozza, de a téli védelemről is hajlamosak sokan elfeledkezni. Az édenkert.hu cikke szerint a fiatal növények tövét érdemes takarni fenyőkéreggel vagy lombbal, hogy a fagy ne tegyen kárt bennük.