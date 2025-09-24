Mikor kell megmetszeni a fügét?

Az ország sok pontján még mindig terem a füge, ugyanakkor sokakban felmerülhet, hogy mikor kell megmetszeni.

Az edenkert.hu cikke szerint a közönséges füge a kor előrehaladtával nagy, göcsörtös ágakat hoz, amelyek messzire és szélesre terjednek. Hagyhatjuk ugyan természetesen is megnőni, de a füge jól viseli a metszést is.

Arra, hogy ősszel vagy tavasszal metsszük meg, nincs jó válasz: a fügefák metszésének legjobb ideje ugyanis a téli időszak vége, amikor a fa még nyugalmi állapotban van.

Az újonnan ültetett fügefákat a fa első növekedési időszakát követően, tehát a tavaszi növekedés előtt kell megmetszeni. Azt írják: az első év növekedésének akár felét is le lehet vágni, hogy erős, robusztus törzset hozzunk létre. Az első néhány évben a fő cél egy erős központi vezérfa, egészséges gyökérzet és néhány egészséges főág kialakítása kell, hogy legyen.

Azt ajánlják, ha nem szeretnénk az összes ágat komposztra dobni, akkor készíthetünk néhányból dugványt. A füge dugványozáshoz kb. 15-20 cm-es dugványokat kell készítenünk, ehhez éles ollóval vágjunk le a növényről hajtásokat, a levél alatt kb. 2 cm-el vágjuk el őket. A hajtásokról távolítsuk el az összes levelet, csak a levélnyeleket hagyjuk meg. Egy nagyobb cserébe töltsünk lazább szerkezetű földkeveréket és nedvesítsük be jó alaposan a földet. Az előkészített dugványokat mélyre kell ültetünk, a dugványok kb. fele kerüljön a talajba. A dugványok meggyökeresedéséhez párára van szükség, amit könnyen biztosíthatunk egy cserépre húzott zacskóval is biztosíthatjuk.