Ezeknek a kutyafajtáknak sokan rosszul ejtik a nevét

A magyar kutyafajták, mint a puli vagy a vizsla, nem nehéz kiejteni a nevét, ugyanakkor van sok más olyan fajta, amely a laikusabb állatbarátok számára nehézségeket okozhat.

Ezek közül gyűjtötte össze a leggyakoribbakat a welovedogz.hu, amely a helyes kiejtésre is választ adott minden esetben:

Malinois: „malinoá”

Groenendael: „grónendál”

Tervueren: „terfüren”

Laekenois: „lekönoá”

Coton de Tuléar: „koton dö tüliár”

Bichon havanese: „bison havanéz”

Lhasa apso: „lásza ápszo”

Boerboel: „búrbul” vagy „börbul”

Entlebuchi havasi kutya: „entlebuh-i havasi kutyát”

