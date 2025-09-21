Ezeknek a kutyafajtáknak sokan rosszul ejtik a nevét

A magyar kutyafajták, mint a puli vagy a vizsla, nem nehéz kiejteni a nevét, ugyanakkor van sok más olyan fajta, amely a laikusabb állatbarátok számára nehézségeket okozhat.
Ezek közül gyűjtötte össze a leggyakoribbakat a welovedogz.hu, amely a helyes kiejtésre is választ adott minden esetben:
- Malinois: „malinoá”
- Groenendael: „grónendál”
- Tervueren: „terfüren”
- Laekenois: „lekönoá”
- Coton de Tuléar: „koton dö tüliár”
- Bichon havanese: „bison havanéz”
- Lhasa apso: „lásza ápszo”
- Boerboel: „búrbul” vagy „börbul”
- Entlebuchi havasi kutya: „entlebuh-i havasi kutyát”
Arról is írtunk nemrég, hogy egy kutyaév nem hét esztendő: így lehet számolni az ebek életkorát.