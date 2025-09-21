otthonotthon 2025kutyakutyafajták
Otthon

Ezeknek a kutyafajtáknak sokan rosszul ejtik a nevét

Getty Images
Coton de Tulear
24.hu
2025. 09. 21. 18:58
Getty Images
Coton de Tulear

A magyar kutyafajták, mint a puli vagy a vizsla, nem nehéz kiejteni a nevét, ugyanakkor van sok más olyan fajta, amely a laikusabb állatbarátok számára nehézségeket okozhat.

Ezek közül gyűjtötte össze a leggyakoribbakat a welovedogz.hu, amely a helyes kiejtésre is választ adott minden esetben:

  • Malinois: „malinoá”
  • Groenendael: „grónendál”
  • Tervueren: „terfüren”
  • Laekenois: „lekönoá”
  • Coton de Tuléar: „koton dö tüliár”
  • Bichon havanese: „bison havanéz”
  • Lhasa apso: „lásza ápszo”
  • Boerboel: „búrbul” vagy „börbul”
  • Entlebuchi havasi kutya: „entlebuh-i havasi kutyát”

Arról is írtunk nemrég, hogy egy kutyaév nem hét esztendő: így lehet számolni az ebek életkorát.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

„A kegyelmi ügy csak a jéghegy csúcsa, sok hasonló ügy zajlik ezekben a percekben is, csak nem tudunk róluk” – a gyűlöletkeltés ellen tüntetnek a Hősök terén
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik