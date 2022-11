Gisele Bündchen titokban vett egy szerény floridai házat magának

Gisele Bündchen és Tom Brady ugyan csak a napokban jelentették be, hogy 13 év után elválnak, a pár már hónapok óta külön élhet, számolt be róla elsőként a New York Post.

A brazil modell szép csendben még februárban, 1.3 millió dollárért, átszámítva körülbelül 540 millió forintért vásárolt meg egy villát a floridai Miami Beach közelében egy óceánparti kisvárosban.

A mesés ingatlan az 1940-es években épült, de azóta számos felújításon esett át. Most ismét átalakítják, ezúttal Bündchen igényei szerint.

A házban három hálószoba és ugyanennyi fürdőszoba van, és összesen 143 négyzetméteres.

A 42 éves Bündchen és a 45 éves Tom Brady még 2009-ben házasodtak össze, két közös gyermekük született. Vagyonuk több százmillió dollárra tehető.

A párnak jelenleg is a birtokában van még egy 27 millió dolláros otthon Miami Beach milliárdosok bunkereként is gyakran emlegetett előkelő negyedében, de Costa Ricában és Montanában is van nyaralójuk.

Gisele Bündchen új otthonáról ide kattintva találsz fotókat.