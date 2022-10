Cristiano Ronaldo megvette Portugália legdrágább villáját

Egyre több jel utal arra, hogy Cristiano Ronaldo 2023 januárjában elhagyja a Manchester United. A spanyol Marca most például arról ír, hogy a világklasszis labdarúgó párjával megvásárolta Portugália legdrágább villáját. Emiatt rögtön el is kezdtek arról pletykálni, hogy a támadó hazájában folytathatja a pályafutását.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez az ország déli részén található Cascais régiójában vette meg a szóban forgó ingatlant 11 millió dollár körüli összegért, de a felújítással együtt a költségek elérhetik a 21 millió dollárt is. Átszámítva ez megközelítőleg 8,5 milliárd forintnyi összeg.

Cristiano Ronaldo is building a house for his future retirement in Portugal, at Quinta da Marinha. Estimate: $21 million. It’s in Cascais, 30 km west of Lisbon. @SistaAfia_ pic.twitter.com/rhE9SpNhaB

