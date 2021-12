Babát terveznek? Így segíthet céljaikban a CSOK (X)

Talán nemcsak e sorok szerzője érzi úgy, hogy alapjaiban változott meg az élete, amikor megtudta, hogy a felesége terhes. Egy férfi számára ez komoly felelősség, innentől már nem gondolhat csak magára, egy család boldogulásáról is gondoskodnia kell.

Ha egy pár babát tervez, akkor minden megváltozik. Kevesebb a buli, alkoholfogyasztás, sokkal több a tervezés. Ezeknek a terveknek a sorában pedig a lakáskérdés előkelő helyen szokott szerepelni.

Mi az a CSOK?

A Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) már akár egy vállalt vagy meglévő gyermek után is igénybe vehetik. Felhasználhatják új vagy használt lakás – esetleg ház – vásárlására, építésre vagy a már meglévő otthonuk bővítésére is. Nagyon kedvező hitellehetőségek is kapcsolódnak a lakástámogatás ezen formájához.

A CSOK egy olyan vissza nem térítendő támogatási forma, amely gyermek vállalásához kötődik. Vagyis a támogatás mértéke a támogatás céljától (új vagy használt lakás vásárlása, építés vagy bővítés), az adott lakás alapterületétől és a meglévő vagy vállalt gyermekek számától függ.

Miben más a falusi CSOK?

A falusi CSOK 2019. július 1. óta érhető el 2679 preferált kistelepülésen. A támogatás lakás vásárlására, építésére is felvehető egy gyermek esetén 600 ezer, két gyermek esetén 2,6 millió, legalább három gyermek esetén 10 millió forint összegű a támogatás. A felvett összeg fele fordítható vásárlásra, a másik felét korszerűsítésre és/vagy bővítésre kell felhasználni. A falusi CSOK mellé is felvehető a legfeljebb 10, illetve 15 milliós kamattámogatott lakáskölcsön. Cél a vidék lakosságmegtartó erejének erősítése, a fiatalok adott településeken történő megtelepedésének a segítése.

Ki igényelheti a CSOK támogatást?

A lakástámogatás igénylésének vannak olyan általános feltételei, amelyeket mindenképpen ismernünk kell:

● Gyermeket nevelő, vagy gyermeket vállaló nagykorú magyar állampolgárok vehetik igénybe

● Amennyiben az igénylőnek van házastársa, élettársa, akkor a támogatást csak együtt igényelhetik

● Nem kérheti a támogatást az, akit a megelőző öt évben az igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésére köteleztek.

● Büntetlen előélet, köztartozás mentesség és társadalombiztosítási jogviszony fontos feltétel.

● A támogatással megszerzett ingatlanban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdonjogot, házastársak/élettársak esetén mindkét fél.

● A támogatott személynek és gyermekeinek a támogatás folyósítását követő 10 évig a megvásárolt ingatlanban kell laknia.

● A támogatási szerződést követő 10 évig az ingatlanra az állam javára jelzálogjog és elidegenítési-terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

Ezek a legfontosabb tudnivalók, de hasznos lehet a CSOK támogatás feltételeiről egy bankfiók ügyintézőjénél vagy független tanácsadónál érdeklődni.