Sokba kerülhet, ha nem téliesítjük a vízórákat, vízvezetékeket

A Magyar Víziközmű Szövetség a vízmérők, a vízvezetékek és a szerelvények téliesítésének fontosságára hívta fel a figyelmet csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében.

A magyarországi ivóvíz- és csatornaszolgáltatást végző szervezetek képviselője kiemelte, előrejelzések szerint a hét végére megérkezik a hideg idő, emiatt pedig szükséges a vízmérők, a vízvezetékek és a szerelvények téliesítése.

A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, a vízmérőakna letakarása, szigetelése, és javasolják az ingatlan rendszeres ellenőrzését az esetleges károkat megelőzésére.

A télen is lakott ingatlanoknál fontos a vízmérőakna szigetelése, figyelni kell azokra a vezetékszakaszokra is, amelyek kevésbé védett helyen, például pincében, falon kívül vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni. Vízteleníteni kell a kerti csapokat, valamint érdemes jobban odafigyelni a telepített öntözőberendezésekre is – írják a közleményben.

A szakmai szervezet szerint a nagy hideg után érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Ha például a vízmérő csillagkereke akkor is forog, ha nincs nyitva a csap, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet, vagy a lakásban nem folyik a víz, akkor valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell.

Minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli – hívták fel a figyelmet a közleményben.

A téliesítésről kisfilmet készítettek.