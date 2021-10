Már csaknem 2600-an regisztráltak a gazdijogsi programra

Már csaknem 2600-an regisztráltak a felelős állattartást támogató gazdijogsi képzésre – mondta a program hétfői sajtótájékoztatóján Bognár Lajos, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára, országos főállatorvos.

Közölte, hogy a gazdijogsi jelenléti képzései szinte azonnal beteltek, honlapját pedig naponta legalább ezren keresik föl. A kutyatartás ősi múltra tekint vissza, de nemcsak önzetlenséget és szeretetet feltételez, hanem sok évre szóló elkötelezettséget is jelent – indokolta a program létrehozását a főállatorvos. Az állatoknak szükségük van védelemre, és ennek része a felelős állattartói magatartás is – tette hozzá.

A Nemzeti állatvédelmi program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos szerint a gazdijogsi népszerűsége azt igazolja, hogy Magyarországon sokakat érdekel a felelős állattartás, amelyre már gyerekkorban el lehet kezdeni a felkészülést. Ovádi Péter szerint a program képzései hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az állatvédelem területén Magyarország 5 éven belül Európa élmezőnyébe kerüljön.

Az Állatorvostudományi Egyetem (ÁTE) rektora szerint a belföldi állatvédelem sokat lépett előre az idén, hiszen az év elején megalakult az intézmény Állatvédelmi Jogi, Elemző- és Módszertani Központja (ÁTE Állatvédelmi Központ), októberben pedig az egyetem mellett 14 szervezet aláírásával létrejött az Állatvédelmi kódex. Sótonyi Péter a gazdijogsi programot is fontos fejleménynek tekinti, mivel Magyarországon – mint mondta – csaknem 3 millió kutya él, és sokan szeretnének tudatos kutyatartókká válni.

A felelősségvállalás mást jelent a társállatok esetében, mint a haszonállatoknál, az ismeretátadást pedig különösen indokolttá teszi, hogy a városok terjeszkedésével egyre kevesebben nőnek föl állatok között, nem ismervén meg az állatok alapvető szükségleteit sem – tette hozzá a rektor.

Kérdésre válaszolva közölte azt is, hogy a gazdijogsi-képzéseket idővel más állatokra is kiterjeszthetik, ám egyelőre a kutyatartók érdeklődésére számítanak, a jelenléti oktatásokat pedig jövőre is folytatják.

A gazdijogsi.hu oldalon olvasható tájékoztatás szerint az állattartók felelőssége, hogy a kutyájukról megfelelően gondoskodjanak, és ezzel ne okozzanak kellemetlenséget másoknak. A gazdijogsi program tananyagát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal állította össze. A jelenléti oktatás az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának segítségével jött létre, de az anatómiai-élettani ismereteket, a kutya viselkedését és a jogszabályokat is felölelő tananyagot online képzésben is el lehet sajátítani.