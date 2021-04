Az albérletpiacot fehéríti az új magyar applikáció

Biztonságos és hatékony megoldást nyújt az albérleti piac szereplőinek egy száz százalékban magyar fejlesztésű új applikáció. Az ingyenesen használható Albee átláthatóan közvetít a bérlők és bérbeadók között, a rendszerben egyebek mellett a lakásról készült állapotfotókat és az ingatlanhoz kapcsolódó számlákat is lehet tárolni, de a felek bármilyen probléma kapcsán is gyorsan tudnak kommunikálni egymással. Hamarosan várható a bérleti szerződések és a fizetési kérelmek bevezetése is a platformra.

Fehéredik az albérletpiac Magyarországon, de még mindig nem elég tiszta. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint itthon 4,4 millió lakás van, ezek közül hivatalosan mindössze 260 ezret bérelnek magánszemélyek, ehhez jön hozzá további 46,5 ezer önkormányzatok által kiadott ingatlan. Ez a szám rendkívül alacsony és valószínűleg nem is fedi a valóságot, hiszen még mindig nagyon sokan feketén adják ki a lakásaikat.

Ennek részben az az oka, hogy az albérletpiac mérsékelten szabályozott európai viszonylatban is Magyarországon. A bérbeadó és bérlő semmilyen segítő szervezethez nem tudnak fordulni kérdéseikkel, nincs általános érvényű szabály a kaucióra és a szerződésekre, sokakat pedig eltántorítanak a rémhírek az ingatlanjuk kiadásától.

Általánosságban elmondható, hogy mindenkinek kapcsolódik egy rossz élménye az albérletekhez, akár bérlőként, akár bérbeadóként volt negatív tapasztalata.

A rossz tendencián szeretne fordítani a száz százalékban magyar fejlesztésű Albee applikáció. Wolf Erik társtulajdonos elmondta, a szokás alapú piac megváltoztatásával szeretnének segíteni mindazokon, akiknek célja az átláthatóság és a korrekt partnerség a bérleti kapcsolatokban.

Megelőzi a vitás helyzeteket

Az okos albérletkezelő alkalmazás ötletgazdái a saját bőrükön érezték az albérletpiac hiányosságait és szerettek volna megoldást találni a problémára, ami az ő életükben is jelen volt.

Egy baráti beszélgetés alkalmával jött a szikra, ugyanis azt éreztük, hogy sokat segítene a feleknek egy olyan alkalmazás, amiben kényelmesen tudnak egyeztetni az albérlettel kapcsolatos teendőkről, nyilvántarthatóak a számlák, fotók és átlátható a kommunikáció. A digitalizációra az albérlet piac szereplőinek is hatalmas szüksége van, hogy időt, és pénzt takaríthassanak meg. Az Albee kiváló lehetőség mindazoknak, akik szeretnék problémamentesen, kényelmesen kezelni a már kiadott ingatlanjukkal kapcsolatos teendőket. A bérlők számára is hasznos felület az Albee és nem kell izgulniuk, hogy elfelejtenek egy számlát vagy egy fontos határidőt. Ha már megvan a lakás és a hozzátartozó bérlő is, akkor sokkal kényelmesebb az Albee-t használni, mint telefonálni és papírcetliken nyilvántartani az albérletes dolgokat. A platformon a keretek adottak, a bizonytalanságot pedig az ingyenes funkciók teljesen feloldják

– magyarázta Wolf Erik.

Mint fogalmazott, a most indult applikáció tulajdonképpen egy pártatlan külső segítő szerepét tölti be a két fél között. Az Albee segít az albérlettel kapcsolatos összes teendő, számla, fotó nyilvántartásában. Dokumentálhatóvá teszi a bérlő és bérbeadó közötti kommunikációt, így a későbbi vitás ügyek esetén minden adat visszakereshető lesz. Ezen felül számos érdekes és hasznos funkcióval segíti a bérbeadással és az albérletben éléssel kapcsolatos teendőket.

Számtalanszor előfordul, hogy ha valami elromlik a lakásban, a bérlő nem tudja, mihez kezdjen. Az applikáción keresztül lehetőség van minden gondot jelezni a bérbeadó irányába, aki így – később is visszakereshető módon – tudomást szerez a problémáról, és egyben segíthet is a bérlőnek hiba elhárításában. Létező probléma az is, hogy a tulajdonos vagy a bérlő olykor nem beszél idegen nyelvet, de a platform chat funkciója automatikusan fordít, így a külföldi bérlővel is könnyen szót érthetünk úgy, hogy mindenki az anyanyelvén kommunikál a másikkal

– fogalmazott a társtulajdonos.

Online bérleti szerződés és fizetési kérelem jön

Az okos albérletkezelő applikáció alapverziója teljesen ingyenes és az is marad, a későbbiekben azonban fizetős kényelmi funkciók bevezetését is tervezik.

Az első ilyen egy ügyvédek által készített, magyar jogszabályokkal harmonizáló szerződés sablon, amely mind a két felet egyformán védi a bérleti viszony alatt. Erre épül majd az online bérleti szerződés is, aminek lényege, hogy a program vezetett kérdések által készíti majd el a kontraktust. Az aláíráshoz ráadásul találkozni sem lesz majd szükséges.

Az Albee céljai között szerepel továbbá, hogy bevezessék a fizetési kérelem lehetőségét is, és később ezt szeretnék alkalmazni a közműszolgáltatók esetében is. Fejlesztik továbbá az értékelés funkciót is, aminek köszönhetően a jövőben visszakövethető lesz a bérlőkre és bérbeadókra vonatkozóan is, mennyire megbízhatók.

A céget a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő is támogatta befektetésével. Az Albee albérlet kezelő rendszer megtalálható az Albeeapp.hu címen, az Albee applikáció pedig ingyenesen letölthető a GooglePlay és az AppleStore áruházakból.