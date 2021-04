Ingatlanpiac: aki igazán jó vételt szeretne, most sincs ideje halogatni

Az ingatlanpiac megtorpanásának és a koronavírus járvány kitörésének legnagyobb vesztese a főváros volt. Az év elején tapasztalható országos szintű fellendülés azonban Budapesten is éreztette hatását. Egy évvel a tavaly áprilisi forgalmi mélypont után az OTP Ingatlanpont szakértői tekintették át, hogy milyen változások tapasztalhatóak a fővárosban, hogyan alakult át a járvány hatására a keresleti és kínálati oldal és a vásárlók preferenciái.

Az egy évvel ezelőtti forgalmi mélypont után mára ismét megélénkült a fővárosi ingatlanpiac, a korábbi, általános érvényű trendek helyét részben újak vették át. Töretlenül tart a januárban, részben az otthonteremtési támogatások hatására megindult roham, az agglomerációs települések mellett már a főváros külsőbb kerületeiben is megnövekedett keresletről számoltak be az OTP Ingatlanpont szakértői.

Míg a pesti belváros (a Nagykörúton belülre eső terület) fellendülése még várat magára, a külvárosokban, illetve az agglomerációs településeken és a főváros budai oldalán is pezseg a piac. Az otthonteremtési támogatások év eleji bevezetésével Budapesten és környékén is nagy számban jelentek meg azok a vásárlók, akik korábban még kivártak. Januárban tovább erősödött a kivándorlás a belvárosból az agglomerációba, és a piac élénkülésével a budai oldalon a lakótelepek mellett a prémium ingatlanok iránt is megnőtt a kereslet.

A kiemelkedő évkezdés után februárban és márciusban is hatalmas érdeklődés jellemezte szinte az egész fővárosi ingatlanpiacot. Egyedül a befektetési célú vásárlók visszatérése várat még magára, de márciusban már ezen a területen is érzékeltünk pozitív változásokat

– mondta Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője.

Budapest egészét tekintve az árak egyelőre nem változtak a tavalyi évhez képest, de egyes kerületekben, például Zuglóban már tapasztalható némi áremelkedés.

Az agglomeráció és a kertvárosok felértékelődése mellett a továbbra is a XIII., XI. és XIV. kerületek a legnépszerűbbek a vásárlók körében. Ennek oka, hogy ezek a népes és nagy kiterjedésű kerületek nagyon változatos beépítésűek, így itt minden érdeklődő megtalálhatja az általa keresett lakást vagy házat. Feltételezhetően a koronavírus járvány hatására megnövekedett az érdeklődés a korábban kevésbé forgalmas, kertvárosi jellegű területek iránt is, mint a XVI. és XVII. kerület.

Megfigyelhető a város budai oldalának további felértékelődése, a hagyományosan tömeges keresletet vonzó XI. kerület mellett a II., III. és XII. kerületek is fokozottan népszerűek az ingatlanvásárlók körében.

Bár az alku lehetősége nem tűnt el teljesen a piacon, a megnövekedett kereslet miatt nem jellemző, hogy jelentős árcsökkentést tudnának realizálni a vevők, az ingatlanok többsége irányáron cserél tulajdonost, sőt esetenként a vevők – a vírushelyzet előtti boom időszakát idézve – egymásra is licitálnak.

Az OTP Ingatlanpont szakértőinek tapasztalata, hogy a vásárlók alaposan felmérik a piaci lehetőségeket és megfontolt döntéseket hoznak, ugyanakkor a jó áron meghirdetett ingatlanok átlagos értékesítési ideje 10 nap, így annak, aki igazán jó vételt szeretne, most sincs ideje halogatni.

A legnépszerűbb ingatlanok a pesti oldalon a 40-60 négyzetméteres, jó állapotú használt lakások, ezek jellemzően 600-700 ezer forint közötti négyzetméteráron kelnek el. A budai kerületekben a nagyértékű, nagy alapterületű ingatlanok iránt is nagy a kereslet. Szintén töretlen a népszerűsége a budapesti panellakásoknak.

Az ingatlanválasztás egyik legfontosabb szempontja továbbra is az adott ingatlan ára, de felértékelődött az erkély megléte is, ami a budai oldalon szinte már alapkövetelmény. A saját célra vásárlók körében jelentős számban képviseltetik magukat az otthonteremtési támogatásokat igénybe vevő vásárlók, ők általában fiatal, családtervezés előtt álló, első lakást kereső vevők. Azok, akik támogatás nélkül, önerőből szándékoznak ingatlant vásárolni, elsősorban a jó állapotú vagy teljesen felújított lakásokat keresik.

Természetesen nem látunk a jövőbe, de a magyarországi és európai járványhelyzet javulásával feltételezhető, hogy az élet hamar visszatérhet a régi kerékvágásba és a befektetői réteg is újra nagy számban megjelenik Budapesten, ami tovább fogja növelni a keresletet és ezáltal a fővárosi ingatlanárakat

– tette hozzá Laczi Csaba.

A vásárlási szándékú érdeklődők mellett megjelent egy új csoport is a keresleti oldalon, ők csak tájékozódni szeretnének a fővárosi ingatlanpiac folyamatairól és az ingatlanárak alakulásáról, hogy a lehető legtöbb információt gyűjtsék össze saját ingatlanjuk értékesítéséhez.