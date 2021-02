2022-2023-ra állhatnak vissza az árak az ingatlanpiacon

Januártól a 27 százalék helyett ismét 5 százalék áfát kell fizetni az új építésű ingatlanok vásárlásakor, a CSOK segítségével vásárolt ingatlan után nem kell illetéket fizetni és a teljes áfa visszaigényelhető az adás-vételt követően. Maximalizálták továbbá a közjegyzői munkadíjakat és hárommillió forintos értékhatárig az állam átvállalta a felújítási költségek felét a családok esetében.

A kormány által már hónapokkal ezelőtt bejelentett új otthonteremtési kedvezmények egyik hatása az volt, hogy 2020 novemberében és decemberében megtorpant az ingatlanpiac és tulajdonképpen azok is kivártak a vásárlással, akik ezeket igénybe sem tudták venni. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint ez a kereslet most zúdult rá a piacra.

A hétköznapokban azt érezzük, hogy az élet visszatért az járvány előtti állapotba. Az emberek alkalmazkodtak ahhoz, hogy bár maszkban és a megfelelő távolságot egymástól tartva, de mehetnek ingatlanokat nézni, a kereslet pedig tulajdonképpen már 2020-ban visszatért. A kedvezmények miatt a legtöbben inkább előszerződést kötöttek az utolsó negyedévben. Ennek a lényege, hogy januárban került be a földhivatalba a végszerződés, innentől pedig az év elején életbe lépett szabályok érvényesek a tranzakcióra

– magyarázta a szakember.

Gadanecz Zoltán nem számít hirtelen nagy változásra az elkövetkező hónapokban. A meglévő, magas kereslet várhatóan nyárig kitart, árak tekintetében pedig azt követően jöhet visszarendeződés, ha az egyetemeken újra lesz személyes oktatás és visszatérnek a diákok, valamint ha a turizmus is újraindul.

A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa kiemelte, a sűrűn lakott területeken mérséklődtek tavaly leginkább az árak, egy 34 millió forint értékű panelt akár 28 millió forintért is meg lehetett venni. Azóta már ez is konszolidálódott.

Növekvő tendenciára számítok, hiszen az ingatlan még mindig jó befektetés és kereslet is van, a visszafogottabb gazdasági mutatók mellett is. Ugyanakkor 2022-2023-ig is elhúzódhat, mire az ingatlanárak visszatérnek a 2019-es év elején tapasztalt szintre