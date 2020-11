Nyugodtan maradjon otthon, a biztosítója éppen ott van Ön előtt! (x)

A koronavírus-járvány második hullámában is várható, hogy a minimumra fog csökkenni a személyes találkozók száma. Ha a biztosítási ügyekről vagy akár a kárügyintézésről van szó, ennek már semmi akadálya nincsen. Önmagát és a környezetet is megkímélheti, ha egy bögre kávé mellett, saját otthonából veszi kézbe biztosítási ügyeit. Az Allianz Hungária Zrt. egyszerű, de teljeskörű és biztonságos digitális megoldásával akkor is megoldható, hogy nem kell majd személyesen ügyeket intézni, ha elmúlik a járványhelyzet.

A koronavírus-járvány második hullámában továbbra is egyértelmű a hatóságok iránymutatása: minél kevesebb személyes találkozó, minél nagyobb távolságtartás. Napi ügyeink és az iránymutatások azonban sokszor nehezen összeegyeztethetőek, hiszen a maximális járványügyi erőfeszítések mellett nem hanyagolhatjuk el például pénzügyeink, biztosításaink adminisztrációját sem.

A fejlett digitális megoldásoknak köszönhetően ma már nem kell választani a járványügyi biztonság és a hatékony ügyintézés között: az Allianz Hungária Zrt. online megoldásaival a hazai piacon az elsők között mutatta meg, hogy az otthon biztonságából kényelmesen, gyorsan és a felesleges papírmunkát mellőzve is ugyanolyan eredményesen kezünkbe vehetjük biztosításaink ügyintézését, mint az időigényesebb, személyes úton.

Az Allianz az ügyfelekkel való együttműködést már jóval a koronavírus-járvány előtt egyes szolgáltatásai kapcsán teljeskörű digitális platformmal tette egyszerűbbé és kényelmesebbé, a kipróbált és bevált megoldások azonban a mostani, speciális helyzetben még nagyobb szolgálatot tesznek. Például azért, mert már a szerződéskötéshez sincsen szükség személyes találkozóra. Az ügyfelek az Allianz honlapján, online kalkulátorral számolhatják ki lakás-, gépjármű- vagy utasbiztosításuk összegét és akár azonnal meg is köthetik a szerződést – a nap 24 órájában. Ha valaki esetleg elakadna kalkuláció közben, a telefont sem kell felemelnie: az Allianz munkatársai chaten segítenek megtalálni a legjobb megoldást.

Ez az Allianznál már egy jól ismert és bevett gyakorlat, azonban a karanténidőszak alatt egy új fejlesztés eredményeként egy másik területen is megvalósult. Korábban, a rendkívül szigorú pénzmosás elleni intézkedések miatt életbiztosítást csak személyesen lehetett kötni, hiszen a szerződéskötést megelőzően mindenképpen el kellett végezni az úgynevezett ügyfél-átvilágítást. Ma már emiatt sem kell kimozdulni a lakásból: az átvilágítás – bár neve egy kicsit szigorúan hangzik – egy előre egyeztetett időpontban, online videós beszélgetés keretében is megoldható. Ekkor az ügyfélnek – éppen úgy, ahogyan egy személyes találkozón is tenné – be kell mutatnia dokumentumait és nyilatkozatot kell tennie. A folyamat körülbelül 15 perc és mindössze egy internetkapcsolattal és webkamerával rendelkező számítógépre van szükség.

Az Allianznál az Ügyfélportál az ügyintézés online bázisa: ezen a honlapon néhány kattintással be lehet fizetni a díjakat, megtekinthetők a szerződéshez kapcsolódó adatok, illetve a díjfizetéssel kapcsolatos információk és lehetőség van a díjfizetési mód és gyakoriság módosítására is. Az Ügyfélportálhoz a szerződéskötés után minden ügyfél teljeskörűen hozzáfér és akár pillanatok alatt rendelkezésre áll – vagy egyes esetekben itt igényelhető – minden fontos dokumentum, még a zálogjoghoz kapcsolódó nyilatkozatok és igazolások is.

Kárfelvétel telefonnal

A károk bejelentése miatt sem kell az ügyintézőhöz szaladni: az Allianz ügyfelei lakás- vagy gépjármű-biztosításukkal kapcsolatos káreseményüket online is bejelenthetik, amihez akár utólag is csatolhatnak dokumentumokat, például a mobiltelefonjukkal készült fotókat. A folyamat követését ugyanez a felület segíti, így mindig pontosan tudhatja, hol tart az eljárás.

Az online kárstátuszkövető lehetővé teszi, hogy az ügyfelek folyamatosan aktuális információkhoz jussanak. Amennyiben valaki balesetet szenved, kárát online is bejelentheti az Allianznak. Ekkor egy linket kap a biztosítótól az online kárstátuszkövető használatához, ezen a linken pedig nyomon követheti a kárrendezés alakulását a nap 24 órájában, a hét minden napján.

A biztosításoknál az egyik legnehezebben érintésmentesíthető terület a kárfelvétel volt. A korábbi gyakorlat szerint, ha az ügyfelet kár érte, például leszakadt az ereszcsatorna vagy beázott a kamra, a biztosító munkatársa a helyszínen mérte fel az anyagi veszteséget.

Ma már a kárfelmérő szakembernek sem feltétlenül kell személyesen tiszteletét tennie: egyszerűbb, kisebb lakás- vagy gépjármű károk esetén az élő, videós kárfelvétel lehetősége is nyitott.

Ez hasonlóan működik, mint az ügyfélátvilágítás: egy előre egyeztetett időpontban online videós kapcsolaton keresztül is végigvihető az eljárás. Ehhez mindössze egy okostelefonra és a kár helyszínén stabil internetkapcsolatra van szükség. Ha a bejelentést követően a biztosító munkatársa felajánlja az online kárfelvétel lehetőségét, mindössze az ingyenes AllianzConnX applikációt kell letölteni. A beszélgetés elkezdéséhez a biztosító munkatársa küld meghívó sms-t vagy emailt, majd – tartózkodási hely megosztása után – a mobil kamerájával mutathatja meg az ügyfél a szóban forgó kárt illetve annak környezetét. És hogy mindez mennyire gyors? A kárfelmérés a bejelentést követően akár 2 órán belül megtörténhet, az utalás pedig a megegyezést követően akár 24 órával elindulhat.

Az online ügyintézés nem csak időtakarékos és kényelmes és nem csak a vírushelyzet miatt hasznos: a digitális ügyintézés környezetkímélő, mivel nem születnek felesleges papírhalmok és még az utazás káros hatásaival sem kell számolni.

