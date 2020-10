Csillagászati áron kínálják Sean Connery egykori villáját

Van lift is, hogy ne kelljen sokat gyalogolni az épület szintjei között.

Mindenképpen jó árukapcsolásnak tűnik annak a mesés háznak az eladása, melyet 30 millió euróért, átszámítva cirka 10 milliárd 960 millió forintért árulnak, írja a Mansion Global.

Az árukapcsolás lényege, hogy úgy kínálják, mint Sir Sean Connery skót színész, James Bond első megszemélyesítőjének egykori otthonát, bár nyilván a 90 éves sztár már rég nem lakik benne. A név azonban csalogató…

A 19-20. század fordulójának francia építészeti stílusában pompázó ingatlan a francia Riviérán, a nizzai tengerpartra néző dimbes-dombos lankákon áll, egy 1,24 hektáros hozzátartozó park közepén. Gondozott kertjéből gyalogút vezet a tengerhez, a közeli strandokhoz.

Korabeli építészeti jegyeit megtartva a házban fittness terem és medence is kényezteti a lakókat, miként öt hatalmas szoba – nappali, tárgyaló és hálószobák -, valamint a két fürdőszoba is luxus körülményeket kínál. Van lift is, hogy ne kelljen sokat gyalogolni az épület felső szintjéig.

A birtokon két szabadtéri medence, valamint két vendégház is található.

A Nizza külvárosi részén, Monacótól rövid autóútra fekvő terület ma is a gazdag és híres emberek kedvelt pihenőhelye. Elton Johnnak és Tina Turnernek is van háza a közelben, derült ki egy tavaly megjelent útikalauzból.

Kiemelt képünkön a színészlegenda egy 2017-ben készült felvételen. Fotó: Clive Brunskill/Getty Images