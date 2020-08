860 millióért árulják a kastélyt, amit egykor 1500 forintért adtak el

2.25 millió fontért, átszámítva 860 millió forintért dobták piacra azt a több mint négyszáz éves angol vidéki kastélyt, amit egykoron levendulatermesztő apácák laktak és később 4 fontért, mai árfolyamon számolva alig több mint 1500 forintért adtak el, írja a Mansion Global.

A hirdetésben az áll, hogy az ingatlant a gazdag és érdekes történelme teszi igazán értékessé.

A cikk szerint az apácák azt követően költöztek ide, hogy 1539-ben bezárt a közeli apátság, így elkezdtek levendulatermesztéssel foglalkozni, erre utalnak a birtokhoz tartozó istállók nevei is.

1585-ben a ház későbbi tulajdonosa nem több, mint négy fontért adott túl rajta, majd az 1700-as években további felújításokon esett át.

A kilencszobás kastélyba belépve egy hatalmas hallba érünk, és itt van az egyik méretes kandalló is a sok közül. Érdekesség, hogy az emeletre vezető csigalépcsőt a XVI. századi kereskedelmi hajók árbócából készítették.

A hirdetésben azt is írják, minden megtalálható itt, ami szükséges a szórakoztatáshoz, ugyanakkor semmi nem felesleges. Természetesen a tradíciókhoz hűen van itt egy levendulás kert is, a telken található egy háromszobás vendégház és egy teniszpálya is.

A jelenlegi tulajdonos 2003-ban vásárolta meg a kastély 1,5 millió fontért, tehát jól keres majd rajta, ha elmegy 2.25 millióért most.

