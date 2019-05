Pazar újépítésű lakások különleges csavarral (x)

Van abban valami felemelő érzés, amikor beköltözhetünk életünk első olyan otthonába, ami senki másé nem volt még előttünk, minden új és csillog.

Ezeket a lakásokat vagy házakat igazán könnyű magunkénak érezni, hiszen nem kell a korábbi lakók elképzeléseit magunkévá tenni, szerencsés esetben már a kivitelezési időszakban beleszólhatunk a részletekbe. Nem mindegy, hogy milyen nyílászárók kerülnek beszerelésre, milyen hidegburkolatot tesznek a fürdőszobába, de akár még a falak pontos helyzetén is módosíthatunk, ha úgy szeretnénk. Mai válogatásunkban olyan szuper adottságokkal rendelkező lakásokat hoztunk, amik minden új otthon kereső álmai lehetnek. Mindegyikben van valamilyen részlet, ami miatt kiemelkedik az eladó újépítésű lakások sorából, lássuk:

3 hálószoba, 4 terasz

Újpesten épül ez a különleges lakópark, a Metrodom Panoráma. A 17 emeletes épületegyüttes 7. emeletén található ez a lakás, ami amellett, hogy 3 teljes értékű hálószobával rendelkezik, 2 fürdőszobás és még egy mosókonyha is helyet kapott. Az igazán elképesztő viszont, hogy a 88 m²-es lakáshoz 4 db, összesen majdnem 30 m²-nyi terasz tartozik. Mindhárom hálószobának van teraszajtaja, kettőt pedig az étkező-nappali részről közelíthetünk meg.

100 m² terasz a 11. kerületben

Aki a fővárosban is szeretné megtapasztalni a szabadság érzését, annak csodás lehet ez a 11. kerületi lakás. Az ingatlan maga nem meglepő, viszont a hozzá tartozó több, mint 100 m²-es terasz, ami körülöleli az egész lakást, páratlanná teszi! Ekkora területen több mindent is megvalósíthatunk, kialakíthatunk pihenősarkot vagy kültéri étkezőt, de egy grill vagy egy jacuzzi is bőven elfér.

Fényáradat és természet

Nemrég készült el szintén a 11. kerületben, Rupp-hegyen ez a 3 szintes újépítésű ház. Ennek a legfelső emeletén kínálják eladásra a fantasztikus panorámás lakást, ami nem csak nagyméretű (35 m²) teraszával csalogat, hanem az óriási ablaktáblákkal is, amiken kerezstül csak úgy árad be a fény és úgy érezhetjük, hogy szinte az erdőben vagyunk. Természetesen gondoltak a forró nyári napokra is, így az összes ablakra fényáteresztő, elektromosan működő árnyékoló rendszert szereltek fel. Ezen kívül a lakásból elérhető a szintén hatalmas (75 m²-es) tetőterasz is.