Így nem megy tönkre a házasság építkezés alatt

Ősidők óta él az emberben a vágy, hogy saját otthont építsen, biztosan idén is sokan eljátszanak a gondolattal, hogy építkezésbe kezdenek. Pedig azt mondják, a legtöbb házasság a házépítés során megy tönkre. Hogy ezt elkerüljük, az ÚjHÁZ Centrum összegyűjtött néhány tippet, amelyek segítségével mi is és a házasság is túléli az építkezést.

A házépítés hosszú folyamat, számos buktatóval, amelyek elkerülhetők, ha alaposan tájékozódunk, mielőtt belevágunk. Legjobb, ha nem csak ismerősöktől kérünk véleményt, tanácsot az építkezéssel kapcsolatban, hanem szakértőkkel is beszélünk. Amint begyűjtöttük az összes szükséges információt, megvan a telekhelyünk és minden egyéb feltétel adott álmaink otthonának megalkotásához – elkészültek a tervek és megvannak a szükséges engedélyek – neki is kezdhetünk a megvalósításnak. A legjobb évszak az építkezésre Építőipari szempontból nemcsak a fagy tekinthető a beruházást korlátozó időjárásnak. Egészen október közepétől április közepéig kell számolnunk a rossz idő beköszöntével, vagyis azzal, hogy a hőmérséklet +5 Celsius fok alá esik. Szerencsére vannak olyan munkafolyamatok, amelyek ebben a hőfokban is elvégezhetők. Ezalatt a hőmérsékleti határ alatt 5 fokonként más és más szintű előkészületre van szükség. Ha a munkálatokat +5 és 0 °C közt kívánjuk elvégezni, jellemzően az építőanyagok előmelegítése is elég. Komolyabb előkészület szükséges 0 és -5 °C közt. Ilyenkor már a szerkezetet is védeni kell a kihűlés ellen, hiszen fennáll a fagyveszély. -5 °C és -12 °C közt pedig csak nagyon indokolt esetekben szabad nekiállni a munkának, ekkor is csak úgy, ha a szerkezetet képesek vagyunk fűteni a kihűlés ellen – tanácsolja ifj. Bodrogi Ferenc, az újHáz Centrum építésügyi szakértője. Nagy pénzt kaszálhat, aki jó érzékkel vesz mostanság telket Csakhogy egyre nehezebb Budapesten jó áron építési telket találni. Csak idő kérdése? A ház megépítésének időtartama a technológiai időigények mellett a kivitelezőktől függ nagymértékben. Végezhet minden munkálatot egy cég, de akár minden részfeladatot is kiadhatunk más-más szakembernek. Ez azért is lényegi kérdés, mert, ha egy fővállalkozó kezében van az összes feladat és nem kell más szakértőkre várni, velük egyeztetni, akkor a házunk kulcsa akár 9-12 hónap alatt a kezünkben lehet. A legnagyobb buktatók Egyre több építtető érzi úgy, hogy nem az övé az építkezés alatt az irányítás, mert a munkák és építési költségek labirintusát csak a kivitelező látja át teljesen. Jó, ha maximális bizalommal fordulunk az építkezés vezetője felé – akinek tartania kell magát a kéréseinkhez és az általunk, illetve közösen kiválasztott alapanyagokat kell használnia a ház felhúzása során a vízelvezető csövektől a csemperagasztóig – de azért nem árt, ha folyamatosan ellenőrizzük mi is a projektet. Számold újra! Az építkezés nyeli a pénzt, szinte kizárt, hogy beleférjünk az előzetesen meghatározott keretbe. Jobb, ha mindjárt a költségek másfélszeresével számolunk, akkor nem ér annyi meglepetés. Együtt és ne egymás ellen Próbáljuk meg nem egymáson levezetni a feszültséget, így csak a házépítés-projektnek lesz egyszer vége és nem a kapcsolatnak. Tudatosítsuk magunkban, hogy a házépítés stresszes folyamat, de egyszer befejeződik és akkor majd új otthonnak örülhetünk. Együtt. Kiemelt kép: Thinkstock

