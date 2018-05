Gasztrokonferenciázott a Central Médiacsoport

Mik manapság a tartalomfogyasztási szokások a gasztronómiában? Hol, mit és hogyan keresnek a konyhaművészetre fogékony magazinolvasók és online felhasználók? Milyen trendekre kell figyelniük a hirdetőknek? Kiből és hogyan lehet sikeres gasztroblogger, vagy influencer? Többek között ezekre keresték a választ a Central Médiacsoport első ingyenes gasztro tematikájú konferenciáján, melyet a hazai kulináris szcéna meghatározó alakjai, szakmai újságírók, véleményvezérek és marketing-, illetve kutatási szakemberek előadásai színesítettek.

A Central Médiacsoport székházában napokban megrendezett Gasztro Trendek című konferencián az előadások sorát nyitó Törőcsik Mária, a Pécsi Tudományegyetemen tanára arról beszélt, hogy a gasztronómia általánosságban egy olyan globális tematikává vált, amihez kapcsolódva bárki szerepet vállalhat, bárki lehet szakértő, mert a témáról relatív egyszerű beszélni, az étkezés kapcsán mindnyájan érintettek vagyunk benne, vásárlási oldalról megközelítve pedig világviszonylatban az egyik legfontosabb szektor épül rá.

Szabó György, a Central Médiacsoport keresőmotor optimalizációért (SEO) felelős vezetője arról mesélt, hogy az interneten történő felhasználói keresések között dinamikusan növekszik a gasztro témák iránt érdeklődők aránya. Kiemelte, hogy a gasztro oldalakat látogatók 53 százaléka csak mobilon keres recepteket, de sok felhasználó még mindig párhuzamosan mobilon, számítógépen, szakácskönyvben és magazinokban is kutatja leendő kedvenc receptjeit. Azt is megtudhatták a résztvevők, hogy az emberek a receptek mellett egyre inkább egyéb más kapcsolódó szerkesztett tartalmakat is szívesen keresnek. Vagyis a siker érdekében ma már nemcsak a családi étkezőasztalon, hanem az ehhez szükséges receptek tálalásánál és körítésénél is változatosságra van szükség.

Ehhez a véleményhez kapcsolódott Puskás Nóra ételfotós, Kapolka Ágnes food stylist és Nemes Nóra újságíró-gasztroblogger is, akik az ételfotók megfelelő kategorizálásáról és technikai kivitelezéséről meséltek érdekes műhelytitkokat. Mint elmondták, az elmúlt időszakban a vizuális kommunikáció is rohamos fejlődésnek indult és ma már akár minimális előképzettséggel, illetve jobb okostelefont használva bárki lehet sikeres ételfotós.

Vékási Andrea, a Nők Lapja főszerkesztője a Nők Lapjában, és a Nők Lapja Konyhában szereplő, mára önálló személyes márkákká vált gasztro szerzők sikereiről mesélt. Szó esett többek között a Nők Lapjában húsz éve publikáló Lajos Mariról, a kis túlzással pár év alatt multimédiás arccá váló Bereznay Tamásról, az online világból érkezett bloggerről, Vrábel Krisztáról, Mautner Zsófiról, illetve az új generációt képviselő Nemes Nóráról és a Nosalty-s Kárai Dávidról is. Őket a szakértelmük és megkérdőjelezhetetlen hitelességük tette véleményformálókká, a családi otthonok konyháinak részévé.

A nap egyik nagy meglepetése Anger Zsolt feltűnése volt. A színészként és rendezőként is sikeres Anger, aki az RTL Klub Konyhafőnök című műsorában is megcsillogtatta már főzőtudományát, elmesélte, hogy apai nagymamájának köszönhetően a mai napig a konyha maradt a kedvenc játszótere. Saját receptjeiről, a lecsó iránti vonzalmáról, legendás baráti vacsorákról, valamint nagy álmáról: egy saját receptkönyv megvalósításáról is beszélt.

A Nosalty termékmenedzsere, Krankovics Béla a marketingszempontból is különösen értékes, gasztro témájú online videókról tartott előadást. Mint azt elmondta, a felhasználók 54 százalékos arányban a videós tartalmakat keresik és ezekre is tudnak a leginkább visszaemlékezni. A 2014-2015 előtt a tévés főzőműsorokhoz nagyban hasonlító online videókkal találkozhattak, ám a Facebook térhódítása a gasztro tematikában, és az ennek köszönhető tartalomfogyasztási szokásváltozások átformálták az egész piac működését. Ma már rövid, hang nélküli, vagy zenés gyors, felülnézeti videók a legnépszerűbbek, amiket a Nosalty gyakran használ edukatív céllal is. Egy-egy ilyen videóban számtalan kreatív módon jelenhet meg szponzor, hirdető is. A tartalomban elhelyezett hirdetés így a magazinokban megjelenő szponzorált receptek után a videókban is kiváló kommunikációs eszközzé vált.

Ezután Czigler Katalin, a Coca-Cola marketingvezetője egy a napjainkban társadalmi szinten egyre fontosabbá váló kérdésről, a cukorfogyasztással kapcsolatos felmérés eredményeiről számolt be. Geszler Nikolett, az IPSOS senior research executive munkatársa pedig a francia IPSOS legutóbbi kutatásának (Food Brand Trust) eredményeit mutatta be. A szakmai jelentés szerint a fogyasztók egyöntetű véleménye, hogy az élelmiszeripari termékek minősége romlott, ami magyarázhatja azt is, hogy Franciaországban az élelmiszeriparban a fogyasztói márkahűség egyre csökken. Hazai, friss és bio- illetve adalékanyag-mentes termékek – ezek lettek a hiteles címkék, hívószavak az elmúlt években. A kutatásból kiderült továbbá, hogy print médiumokban reklámozott termékek felé nagyobb bizalommal fordulnak a fogyasztók, mint az online tartalmak esetében.

A napot igazi gasztro arcok, Kajári Zsófia, Havas Dóra, Kárai Dávid, Fördős Zé és Bereznay Tamás kerekasztal-beszélgetése zárta. Érdekes, hogy a beszélgetés mindegyik résztvevőjének karrierje – köztük a moderátori szerepkört betöltő Jókuti Andrásé (ő a népszerű Világevő blog alapítója és szerzője) – egy bloggal kezdődött. A minifórum résztvevői elmesélték, hogy miért és hogyan építették fel saját személyes márkájukat, valamint őszintén vallottak arról is, hogy rendszeresen olvassák egymás írásait, és inspirálódnak egymást olvasva. Zárásként arról is beszéltek, hogy valószínűleg mindenki meg tudná mondani a szerző neve nélkül is, hogy kinek a receptjét látja, illetve, hogy a hitelesség, a személyiség és a stílus nagyon fontos ebben a szakmában.

A 24.hu kiadója a Central Digitális Média Kft., mely tulajdonosi átfedésben van a konferenciát szervező Central Médiacsoporttal.



Kiemelt kép: Szabó György SEO-szakember előadása a Gasztro Trendek konferencián.