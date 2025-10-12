Ed Gein nőket ásott ki, hogy mellbimbós övet varrjon – a Netflix Ed Geint, hogy pénzt csináljon

Három évvel ezelőtt, nem várt módon egy sorozatgyilkos tarolta le a Netflixet, egészen új, bizarr lendületet adva a true crime-őrületnek, a sorozatgyilkosok romantizálásának – a jelenségről itt írtunk bővebben. Annak főszereplője, Jeffrey Dahmer a sorozatban említ egy bizonyos Ed Geint, mint a nagy elődöt, akit gyerekkorában képregényekben látott, és nagy hatással volt rá. Nem az a típusú dicsőség ez, amire egy épeszű ember vágyik, de elvégre sorozatgyilkosokról van szó, nekik is kell példakép.

Ryan Murphy és Ian Brennan Szörnyeteg-antológiájával most ehhez a dicstelen példaképhez fordult, sőt, azt is megmutatta benne, kiket ihletett meg még: nemcsak sorozatgyilkosokat, de olyan filmeseket is, mint Alfred Hitchcock. Nem túlzás kijelenteni, hogy Gein rémtettei alapjaiban rengették meg a horrorműfajt, olyan alkotásokat ihletett, mint a Psycho, A texasi láncfűrészes mészárlás és A bárányok hallgatnak. Murphyék most a férfiakat gyilkoló, majd savban feloldó Dahmer és a második évadban megismert, szüleiket kiirtó Menendez testvérpár után az egyik leghírhedtebb sorozatgyilkos történetéhez nyúltak a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, amely októberben debütált a Netflixen.

De úgy, ahogyan azt az eddigi sorozatévadokban is megismerhettük:

egy sérült lélek mélyére ásva, megkérdőjelezve azt, hogy valójában ki a szörnyeteg a történetben.

Ki volt Ed Gein, a plainfieldi mészáros?