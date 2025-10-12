filmtvszörnyeteg: az ed gein-sztoricharlie hunnamryan murphy
Kultúra

Ed Gein nőket ásott ki, hogy mellbimbós övet varrjon – a Netflix Ed Geint, hogy pénzt csináljon

Netflix
admin Polák Zsóka
2025. 10. 12. 18:10
Netflix
Ed Gein egészen pontosan egy emberrel többet ölt meg ahhoz, hogy a sorozatgyilkos státusz alkalmazható legyen az esetében: kettőt. Legalábbis ennyit vallott be, „áldozatai” nagy részét a helyi temető sírjaiból lopkodta ki, hogy aztán lámpabúrát, övet, tálat, ruhát és maszkokat készítsen belőlük. Ryan Murphy Szörnyeteg-antológiájának újabb darabja szokás szerint azon időz el a legtöbbet, mi tette ilyenné a férfit – nem nagy spoiler, hogy itt is a szülő a ludas –, de akad benne jókora adag öncélú borzalom és popkulturális kitekintés arra, hogyan tartotta lázban a sztori Alfred Hitchcocktól Tobe Hooperig a filmipart. Kritika.

Három évvel ezelőtt, nem várt módon egy sorozatgyilkos tarolta le a Netflixet, egészen új, bizarr lendületet adva a true crime-őrületnek, a sorozatgyilkosok romantizálásának – a jelenségről itt írtunk bővebben. Annak főszereplője, Jeffrey Dahmer a sorozatban említ egy bizonyos Ed Geint, mint a nagy elődöt, akit gyerekkorában képregényekben látott, és nagy hatással volt rá. Nem az a típusú dicsőség ez, amire egy épeszű ember vágyik, de elvégre sorozatgyilkosokról van szó, nekik is kell példakép.

Ryan Murphy és Ian Brennan Szörnyeteg-antológiájával most ehhez a dicstelen példaképhez fordult, sőt, azt is megmutatta benne, kiket ihletett meg még: nemcsak sorozatgyilkosokat, de olyan filmeseket is, mint Alfred Hitchcock. Nem túlzás kijelenteni, hogy Gein rémtettei alapjaiban rengették meg a horrorműfajt, olyan alkotásokat ihletett, mint a Psycho, A texasi láncfűrészes mészárlás és A bárányok hallgatnak. Murphyék most a férfiakat gyilkoló, majd savban feloldó Dahmer és a második évadban megismert, szüleiket kiirtó Menendez testvérpár után az egyik leghírhedtebb sorozatgyilkos történetéhez nyúltak a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, amely októberben debütált a Netflixen.

Ann Ronan Picture Library / Photo12 / AFP Alfred Hitchcock 1960-ban bemutatott filmje, a Psycho. A forgatókönyvet Joseph Stefano írta, Robert Bloch 1959-es azonos című regénye alapján, amelynek ihletője a wisconsini gyilkos és sírrabló Ed Gein bűncselekményei voltak.

De úgy, ahogyan azt az eddigi sorozatévadokban is megismerhettük:

egy sérült lélek mélyére ásva, megkérdőjelezve azt, hogy valójában ki a szörnyeteg a történetben.

Ki volt Ed Gein, a plainfieldi mészáros?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Egy következő korszakos zseni kiteljesedéséhez is hozzájárult a Szomorú vasárnap szerzője
120 millióval vágott át egy nőt egy tanfolyamszervező cég
„Minden győrit gyűlölünk” – írták ki a Fradi-drukkerek, miközben a csapatukat laposra verte a nagy rivális
A Kreml szerint Moldova súlyos hibát követ el, és könnyen Ukrajna sorsára juthat
Milliárdok ragadhatnak bent az államkasszában a meghalt nyugdíjasok ellátásaiból
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik