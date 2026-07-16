Operettszínház a 24.hu-nak: Semmi közünk Orbán János Dénes egyébként sikeres lobbitevékenységéhez

A Budapesti Operettszínház társulatának tagjai szerdán közös nyilatkozatot adtak ki, az aláírók szerint a nyilvánosságra került információk miatt tisztázni kell, milyen hatással voltak az Orbán János Dénesnek adott kifizetések a színház működésére és gazdálkodására. Szintén szerdán jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, hogy a minisztérium visszaszerzett további 1,3 milliárd forintot, amit a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-n (KMTG) keresztül Orbán műveiért fizettek volna ki. Az OJD vezette irodalmi szervezet lapunknak megírta, mire költötték volna a pénzt: a többi között a Budapesti Operettszínház javadalmazására.

Miután a héten egy alkalommal már részletesen tájékoztatták lapunkat a színház OJD-vel való együttműködéséről, ismét kérdéseket küldtünk az Operettszínháznak az ügy fejleményeivel kapcsolatban.

A 24.hu-nak megküldött válaszukban elsősorban fontosnak látták tisztázni:

Ahhoz az egyébként sikeres lobbitevékenységhez, amelyet Orbán János Dénes a KMTG egyik vezetőjeként fejtett ki a korábbi kulturális kormányzatnál, nekünk nincsen közünk.