budapesti operettszínházorbán jános dénestarr zoltánKMTG
Kultúra

Operettszínház a 24.hu-nak: Semmi közünk Orbán János Dénes egyébként sikeres lobbitevékenységéhez

Farkas Norbert / 24.hu
admin Varga Zsuzsa
2026. 07. 16. 17:30
Farkas Norbert / 24.hu
Ismét megkerestük a Budapesti Operettszínházat, miután a társulat tagjai szerdán nyílt levélben követeltek magyarázatot az Orbán János Déneshez köthető kifizetések ügyében.

A Budapesti Operettszínház társulatának tagjai szerdán közös nyilatkozatot adtak ki, az aláírók szerint a nyilvánosságra került információk miatt tisztázni kell, milyen hatással voltak az Orbán János Dénesnek adott kifizetések a színház működésére és gazdálkodására. Szintén szerdán jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, hogy a minisztérium visszaszerzett további 1,3 milliárd forintot, amit a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.-n (KMTG) keresztül Orbán műveiért fizettek volna ki. Az OJD vezette irodalmi szervezet lapunknak megírta, mire költötték volna a pénzt: a többi között a Budapesti Operettszínház javadalmazására.

Miután a héten egy alkalommal már részletesen tájékoztatták lapunkat a színház OJD-vel való együttműködéséről, ismét kérdéseket küldtünk az Operettszínháznak az ügy fejleményeivel kapcsolatban.

A 24.hu-nak megküldött válaszukban elsősorban fontosnak látták tisztázni:

Ahhoz az egyébként sikeres lobbitevékenységhez, amelyet Orbán János Dénes a KMTG egyik vezetőjeként fejtett ki a korábbi kulturális kormányzatnál, nekünk nincsen közünk.

A cikk tartalmából

Cikünkből kiderül, hogy

  • milyen kifizetések tartoznak egy előadáshoz az Operettszínházban és hogy befolyásolta a projekteket Tarr Zoltánék lépése,
  • milyen kifizetések történtek a színház és a KMTG között,
  • miért nincs ellentmondás a színház vezetése szerint az emlegetett forráshiány és az OJD-nek történt kifizetések kapcsán.
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