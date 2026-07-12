A Michael lett az első életrajzi film, ami átlépte az egymilliárd dolláros bevételt

A Variety szerint a Michael átlépte azt a bűvös határt, amit még egy életrajzi filmalkotásnak sem sikerült: a produkció jegyeladásai hivatalosan is meghaladták az egymilliárd dollárt.

A néhai Michael Jackson életét feldolgozó, Antoine Fuqua rendezte film az Egyesült Államokban 371 millió, az összes többi országban együttvéve pedig 629 millió dollár bevételt hozott. Ezek a számok talán nem is olyan meglepőek azt tekintve, hogy a film már a bemutatása hetén 217 millió dollárt hozott.

Mindezt annak ellenére, hogy a film erősen felborzolta a kedélyeket a mozitermeken kívül. A pop királyának lánya, Paris Jackson például levette a kezét a filmről, és heves kritikával illette azt, mondván, a készülő alkotás tele van ferdítésekkel.

Nem ő volt azonban az egyetlen, aki nemtetszését fejezte ki az akkor még csak készülő film kapcsán: a Michael Jackson ellen felhozott gyermekbántalmazási vádakat feldolgozó Leaving Neverland című dokumentumfilm rendezője, Dan Reed azt mondta, a produkció egy olyan embert fog dicsőíteni, aki gyerekeket erőszakolt meg.

A Michaelről írt kritikánk alább olvasható: