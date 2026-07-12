Meghalt Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese

Meghalt Szolnoki Péter – közölte a Bon-Bon zenekar a Facebook-oldalán.

„Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes-dalszerző, előadóművész a mai napon, életének 57.-ik életévében súlyos betegség következtében elhunyt.

Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bon-Bon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki.

Az űr, amely most keletkezett nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben.

Szolnoki Péter családja és Török Tamás”

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Szolnoki Péter 1995-ben alakította meg a Bon-Bont Török Tamással. Ezt követően számos ismert előadóval, együttessel dolgozott; a zenélés mellett szinkronszerepekben is feltűnt.

Júniusban írtuk meg, hogy az énekes kórházba került, ezért a zenekar lemondta a koncerteket.