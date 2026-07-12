bon-bonmeghaltszolnoki péter
Kultúra

Meghalt Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese

Radics Gigi, Szolnoki Péter
TV2
24.hu
2026. 07. 12. 08:37
Radics Gigi, Szolnoki Péter
TV2
A zenész 56 éves volt.

Meghalt Szolnoki Péter – közölte a Bon-Bon zenekar a Facebook-oldalán.

„Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes-dalszerző, előadóművész a mai napon, életének 57.-ik életévében súlyos betegség következtében elhunyt.

Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bon-Bon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki.

Az űr, amely most keletkezett nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívünkben.

Szolnoki Péter családja és Török Tamás”

5 fotó

Szolnoki Péter 1995-ben alakította meg a Bon-Bont Török Tamással. Ezt követően számos ismert előadóval, együttessel dolgozott; a zenélés mellett szinkronszerepekben is feltűnt.

Júniusban írtuk meg, hogy az énekes kórházba került, ezért a zenekar lemondta a koncerteket.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Felső sarkos bombagóllal jutott négy közé Argentína, Messi történelmet írt
Kvíz: mondd meg, melyik Spielberg-filmből van a pillanatkép!
Sokszor bekavart a VAR, Bellingham-duplával négy között az angolok
Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait
Trump: Ukrajna engedélyt kap Patriot rakéták gyártására
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik