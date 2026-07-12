„Elment a Peti. Elment a hangunk. Bon (bon) voyage!” – búcsúzik a szakma Szolnoki Pétertől

Vasárnap reggel érkezett hír, hogy elhunyt Szolnoki Péter, a Bon-Bon zenekar énekese.

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes-dalszerző, előadóművész a mai napon, életének 57.-ik életévében súlyos betegség következtében elhunyt

– olvasható a zenekar Facebook-oldalán.

A hírre sorra érkeznek a reakciók a pályatársaktól, színházaktól, hírességektől – írja az Index, ami egy gyűjtést is készített a búcsúüzenetekből. Ebből szemezgettünk, kiegészítve saját gyűjtésünkkel.

Peti! Egyszerűen nem tudom felfogni. Annyiszor terveztük, hogy összeülünk, írunk közösen egy dalt. Nem akarom elhinni, hogy erre nincs többé lehetőségünk. Nagyon fogsz hiányozni! A családodnak sok erőt kívánok! Nyugodj békében!🥺🖤

– írja Pély Barna Facebookon.

Megéreztem Peti, hogy ma utazol. Örökre a szívünkben maradsz

– ezt már Hevesi Tamás posztolta Facebook-oldalán.

Drága Peti felfoghatatlan.. Nagyon szerettem veled a közös munkákat Csodálatos ember , csodálatos művész voltál, akire mindig emlékezni fogunk, mert egyedi hangoddal bearanyoztad hazánkat! Szív megszakad Nyugodj békében, részvétem a családnak

– emlékezett meg az énekesről Tóth Gabi fotók kíséretében.

A Játékszín hosszabb posztban emlékezett meg Szolnokiról.

Mérhetetlen szomorúsággal fogadtuk a hírt, hogy elhunyt Szolnoki Péter.. Peti a betegségét is ugyanazzal a méltósággal, szerénységgel, alázattal és bölcsességgel viselte, ahogyan az élet minden kihívásához viszonyult. Soha nem a saját nehézségeiről szólt, hanem a zenéről, az emberekről és az alkotás öröméről. Ma már egészen más jelentése van annak a közös munkának, amelyet együtt végezhettünk. Egyik utolsó feladataként a Teréz krt. 48. című dalunk felvételvezetőjeként dolgozott velünk. Derűvel, szeretettel, a rá jellemző végtelen profizmussal volt jelen. Amikor csak ereje engedte, velünk énekelt, nekünk énekelt, és lelkesen készült a Bon-Bon jubileumi koncertjére. Számunkra Peti elvesztése pótolhatatlan. Nemcsak kiváló zenész és szakember volt, hanem igaz barát is, akinek a mosolya, embersége és csendes ereje örökre velünk marad. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak, zenésztársainak és mindazoknak, akik szerették. Drága Peti! Köszönjük a közös dalokat, a közös pillanatokat, a biztató szavakat és mindazt, amit nekünk adtál. Hiszünk benne, hogy ahol most vagy, ott is szól a zene.

Nyugodj békében. Isten nyugosztaljon.

Czutor Zoltán egy közös fotóval búcsúzott, amihez ezt írta:

1993 óta hülyítjük egymást. Minden belefért. Ez nem. Nem térek magamhoz. Drága Peti!

14 fotó

Szomorú ez a reggel és valahogy azt érzem, minden megváltozik a világban innentől… az én világomban mindenkèpp! Felsorolni is nehéz lenne mennyi közös emlék, mennyi közös buli és állandó röhögés, dili van mögöttünk! Mert valahogy mindig ez volt, mikor együtt voltunk valahol, valamilyen eseményen… nevettünk, sztoriztunk megállás nélkül! És mindeközben tudtam a rajongód is lenni, de ùgy igazán… imádtam a hangod, azt a mindent átható tehetséget amivel megáldott a Jóisten. Magad voltál a színtiszta ZENE! Inspiráltál, formáltál. Mindent köszönök🙏😪 Őszinte részvétem a Családnak, Tominak és az egész zenekarnak, a barátoknak, a rajongóknak! Jó utat Petike! 🖤❤️🖤 Felfoghatatlan…😪

– ezt már Sipos Tamás, az Irigy Hónaljmirigy tagja írta Facebookon.

Geszti Péter érzelmes sorokat tett közzé:

Elment a Peti. Elment a hangunk. Megszólalni sem tudunk nélküle. Mert ő volt a legkedvesebb bel canto, a mindent betöltő lágy, mégis férfias frekvencia, a srác, akire mindig lehetett számítani, akinek szerénysége is tanítani való volt, nem csak az éneklése és fuvola játéka. A Rapülők dalai nem szárnyaltak volna fel nélküle, hiszen szinte minden számunk refrénjét ő énekelte végig, akárcsak a fél magyar popszakma dalait a kilencvenes és kétezres években. Szolnoki Peti szeretetember volt, mindig jó volt megölelni, mert benne volt a barátság, a kedvesség és a zene. Hosszú éveken át küzdött brutális betegségével, és egyre fájdalmasabbá váló mosolya mögött érezni lehetett az elmúlásról való tudást, hogy az élet minden napja ajándék. Nagyon fáj, hogy nem kapott többet ebből az ajándékból. Bon (bon) voyage, Peti!

Az énekesre külön galériás cikkben emlékezünk.