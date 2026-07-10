Újabb daganatot találtak Reviczky Gábornál

Reviczky Gábor ismét rákkal küzd. A színművész már többször legyőzte a súlyos betegséget, legutóbb 2023-ban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála, két évvel később pedig arról számolt be, hogy a szervezetéből eltűntek a daganatos elváltozások. Most a Blikknek árulta el, hogy nemrég a hangszálán újabb daganatot találtak.

Május 19-én műtötték meg a hangszálamat, majd két hét múlva jött a laboreredmény, hogy nem polip vagy más egyéb. Ez rák. Eltávolították a daganatot a hangszalag felületéről, de – sajnos – sugarazni kell, nincs más megoldás. Az előző rákokat sikerült legyőznöm, de ez most új. Feltehetően a sok cigaretta miatt alakult ki

– nyilatkozta a színész, aki saját bevallása szerint hétéves kora óta dohányzik, és most sem szokott le, ugyanis, mint mondja, „70 év dohányzást nem szabad egyik pillanatról a másikra abbahagyni”.

„Egy professzor barátom is azt tanácsolta, csak csökkentsem a napi adagot, mert, ha teljesen abbahagyom, másfél hónap múlva meghalok… Vannak erre vonatkozó tapasztalatok. Nekem is voltak olyan ismerőseim, akik tizenöt éve abbahagyták a dohányzást, majd tüdőrákban haltak meg. Felesleges leszokni, inkább el sem szabad kezdeni” – fogalmazott a színész.

A kezeléstől változik a hangja

A színművész jelenleg mindennap sugárterápiára jár. Összesen 32 kezelést kap majd a gégéjére, aminek a hatására beszédhangja is kezd megváltozni.

Két hét után rekedtebb lesz a hangom, és fájni is fog, ki is pirosodhat a torkomnál a bőr. Vannak különböző gélek erre, amelyek a gyulladást és a fájdalmat csillapítják, azokat minél tovább a szájban kell tartani. A beszéd már így is fárasztó, színpadra már alkalmatlan a hangom. Már nem is játszom, csak A mi kis falunkkal forgatok. Ezt megelőzően három hónapig mikroporttal játszottam, legutóbb pedig egy kétórás forgatásom volt, ahol sokat beszéltem. Megyek még most egy tévéműsorba, ahol bibliai idézeteket fogok felmondani. Intézem tovább a dolgaimat, amennyire a kezelés engedi

– mondta Reviczky Gábor.