Emmy-díjra jelölték Rév Marcellt az Eufória fináléjáért

A minap bejelentették a 2026-os Emmy-jelöltjeket, és köztük van Rév Marcell operatőr, aki az Eufória harmadik évadának utolsó részéért esélyes a díjra. A Bízunk Istenben (In God We Trust) című epizód volt a nagysikerű HBO-sorozat befejezése, Sam Levinson showrunner ugyanis azt mondta, már biztos, hogy nem készül folytatás.

Nem ez Rév első jelölése a legjobb tévés teljesítményeket felvonultató Emmyn: 2021-ben és 2022-ben is esélyes volt az Eufóriáért, második alkalommal díjra is váltotta a jelölést.

A 2026-os díjátadón az Eufóriát 7 kategóriában jelölték Emmyre, a főszereplő Zendaya és a vendégszerepet játszó Colman Domingo is díjat kaphat. Az összes jelöltet a Variety cikkében lehet végigböngészni.

Rév Marcell-lel készült korábbi interjúnk itt olvasható: