Azt hitte a legendás amerikai újságíró, hogy épp stroke-ja van, aztán valami egészen mást diagnosztizáltak nála

Katie Couric, a legendás amerikai újságíró saját Substack-bejegyzésében foglalta össze, milyen egészségügyi kihívásokkal nézett szembe nemrég, írja a Hollywood Reporter.

Az újságíró egy aspeni újságíróknak tartott fesztiválon járt, ahol épp panelbeszélgetésen vett részt. Csakhogy fogalma sem volt később, hogy miről beszélgettek. Egy idő után szédülni kezdett és gyengének érezte magát, így férje azonnal kórházba vitte.

A hónapot se tudtam megmondani, azt hittem, 2024 van. És hogy Joe Biden az elnök. De arra se emlékeztem, hogy van egy újszülött unokám.

Mint felidézi, stroke-protokollt rendeltek el a kórházban nála, végül egy MRI-vizsgálat kizárta azt. Átmeneti globális amnéziája volt, ami leginkább a középkorú vagy idősebb embereket érinti. Például folyton újra és újra bemutatkozott a kórházi személyzetnek.

Valaki úgy írta nekem körül, hogy az agyam nem nyomta meg a felvétel gombot.

Ritka betegségről van szó, amely az Egyesült Államokban évente mindössze 5-10 embert érint 100 ezerből.