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Kultúra

A Heineken válaszolt a KFT kifogásaira: szerintük nem történt jogsértés

Mohos Márton / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 07. 07. 12:45
Mohos Márton / 24.hu

Reagált a Heineken Hungária Zrt. sajtóosztálya a 24.hu-nak, miután a KFT zenekar kedden közleményben jelezte, hogy szerzői jogi kifogást emeltek a vállalattal szemben. Az együttes azt állította, hogy a cég a megkérdezésük és hozzájárulásuk nélkül használta fel Balatoni nyár című, 1986-os slágerüket egy új, alkoholmentes termékük nevében és marketingjében. A zenekar úgy véli, hogy a kampány a dalhoz kötődő, évtizedek alatt kialakult kulturális és érzelmi jelentést használja fel.

A KFT jogi képviselője írásban jelezte jogi kifogásait a Heinekennek. A zenekar közlése szerint bíznak abban, hogy a felek peren kívül, tárgyalásos úton rendezni tudják a vitát, szerintük ugyanis ez lenne méltó megoldás egy nemzetközi vállalat és a 45 éve működő együttes számára.

A Heineken válasza

Az ügyben kerestük a Heineken Hungária Zrt. sajtóosztályát, amely válaszában azt írta, hogy kiemelten fontos számukra a szellemi tulajdon védelme, ezért mindig a jogszabályok betartásával járnak el.

„Gondosan megvizsgáltuk az alkoholmentes termékünkkel kapcsolatban felmerült aggályokat. Jogi álláspontunk szerint nem történt jogsértés. A »balatoni nyár« kifejezés a magyar köznyelvben széles körben használt szókapcsolat, amely általában a Balatonhoz kapcsolódó nyári időszakot és élményeket idézi fel” – áll a vállalat lapunknak megküldött állásfoglalásában.

Fontos kiemelni, hogy sem a termék, sem annak marketingkommunikációja nem használ fel a szóban forgó dalból származó zenei elemeket, dalszöveget, hangfelvételt vagy bármilyen egyéb tartalmat

– tették hozzá.

Mint írták, jogi álláspontjukat már korábban megosztották a zenekart képviselő ügyvédi irodával, és szükség esetén továbbra is nyitottak a kérdések tisztázására.

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