Az Odüsszeia premierje óta megnőtt az érdeklődés a görög nyelv iránt

Hirtelen megugrott a görög nyelv iránti érdeklődés azt követően, hogy bemutatták Christopher Nolan legújabb filmjét, az Odüsszeiát.

A Google Trends szerint az elmúlt két hétben – a filmnek éppen két hete volt a premierje – az Egyesült Királyságban 550 százalékkal nőtt meg a görögül tanulni kifejezésre irányuló keresések száma.

– írja a Times.

Madeline Enos, a Preply nyelvi trendekkel foglalkozó szakértője a lapnak így nyilatkozott:

Homérosz Odüsszeiáját ókori görög nyelven írták, amely jelentősen eltér a mai Görögországban beszélt nyelvtől. Az ókori görög nyelv lehetőséget kínál arra, hogy közelebbről megismerkedjünk Homérosz eredeti szövegével, annak a kornak a világával, míg a modern görög nyelv segíthet az embereknek kapcsolatba kerülni a kortárs görög kultúrával és kommunikálni az anyanyelvűekkel. Akár valaki Homérosz nyelvére, akár a mai görög nyelvre kíváncsi, ez a kezdeti szikra elvezethet Görögország nyelvi és kulturális örökségének mélyebb megértéséhez.

Az Independent arról ír, hogy az Egyesült Királyságban az elmúlt évben hetven százalékkal emelkedtek a könyvesboltokban az Odüsszeia-példányok eladásai.

Arról, hogy az Odüsszeia mit mondhat el a mai emberének, arról Karsai György klasszika-filológussal itt beszélgettünk, a filmről pedig itt írtunk: