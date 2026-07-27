filmtvodüsszeiagörögchristopher nolan
Élet-Stílus

Az Odüsszeia premierje óta megnőtt az érdeklődés a görög nyelv iránt

Universal Pictures International
admin Polák Zsóka
2026. 07. 27. 15:10
Universal Pictures International
Rengetegen kerestek rá arra, hogyan lehet görögül tanulni.

Hirtelen megugrott a görög nyelv iránti érdeklődés azt követően, hogy bemutatták Christopher Nolan legújabb filmjét, az Odüsszeiát.

A Google Trends szerint az elmúlt két hétben – a filmnek éppen két hete volt a premierje – az Egyesült Királyságban 550 százalékkal nőtt meg a görögül tanulni kifejezésre irányuló keresések száma.

– írja a Times.

Madeline Enos, a Preply nyelvi trendekkel foglalkozó szakértője a lapnak így nyilatkozott:

Homérosz Odüsszeiáját ókori görög nyelven írták, amely jelentősen eltér a mai Görögországban beszélt nyelvtől. Az ókori görög nyelv lehetőséget kínál arra, hogy közelebbről megismerkedjünk Homérosz eredeti szövegével, annak a kornak a világával, míg a modern görög nyelv segíthet az embereknek kapcsolatba kerülni a kortárs görög kultúrával és kommunikálni az anyanyelvűekkel. Akár valaki Homérosz nyelvére, akár a mai görög nyelvre kíváncsi, ez a kezdeti szikra elvezethet Görögország nyelvi és kulturális örökségének mélyebb megértéséhez.

Az Independent arról ír, hogy az Egyesült Királyságban az elmúlt évben hetven százalékkal emelkedtek a könyvesboltokban az Odüsszeia-példányok eladásai.

Arról, hogy az Odüsszeia mit mondhat el a mai emberének, arról Karsai György klasszika-filológussal itt beszélgettünk, a filmről pedig itt írtunk:

Kapcsolódó
Christopher Nolan vérben áztaztja Odüsszeuszt, mégis tisztább lesz
Igazi hős, aki elcsábít három nőt, amíg a felesége hazavárja? Utána meg hazamegy mészárolni? Homérosz szerint igen, Christopher Nolan szerint nem, ezért nem is róla forgatott. Odüsszeia-kritika.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megfejtették a Hitler főhadiszállásán talált csontvázak rejtélyét
G7: Elkaszált a kormány két, Mészárosnak szánt gyorsforgalmi utas koncessziót
Zivatarveszély miatt a fél országra figyelmeztetést adtak ki
Kvíz: egy korty világutazás – kitalálod, melyik ital honnan származik?
Interjú Tóth Ildikó milliárdos üzletasszonnyal 2026. július 16-án.
„Lévai Anikó másfajta életet él, soha nincs nála luxicucc, számára a külsőségek nem fontosak”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik