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Pirlo, Maldini és Chiellini is főszereplő az olasz futball káoszában

Ezio Maria Simonelli, a Serie A elnöke, Giovanni Malago, Paolo Maldini és Leonardo.
Emanuele Roberto De Carli/NurPhoto via Getty Images
Ezio Maria Simonelli, a Serie A elnöke, Giovanni Malago, Paolo Maldini és Leonardo.
24.hu
2026. 07. 27. 15:06
Ezio Maria Simonelli, a Serie A elnöke, Giovanni Malago, Paolo Maldini és Leonardo.
Emanuele Roberto De Carli/NurPhoto via Getty Images
Ezio Maria Simonelli, a Serie A elnöke, Giovanni Malago, Paolo Maldini és Leonardo.

Az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC) háza táján senki sem lehet nyugodt. Először ugyanis Pep Guardiolát szerették volna megfűzni, hogy legyen az olasz válogatott szövetségi kapitánya, ám a katalán szakembert hiába győzködték napokig, nemet mondott. Ezután Andrea Pirlo lehetett volna a megoldás, ám ő  jelenleg a Fonbet, Oroszország egyik legnagyobb sportfogadási vállalatának nagykövete, ez pedig kicsapta a biztosítékot a szurkolóknál.

Pirlo végül hosszas posztban mentegetőzött a közösségi oldalán, de világossá vált, hogy nem lehet ő a megoldás. Eközben Paolo Maldini, a FIGC frissen kinevezett technikai igazgatója és tanácsadó is lehet, hogy bedobja a törölközőt máris. A Gazzetta dello Sport cikke szerint Maldini nagyon támogatta Pirlo kinevezését és zavarta, hogy a szövetség elnöke, Gabriele Gravina a feje felett döntve megvétózta a kinevezést. Giovanni Malago és Leonardo tanácsadók igyekeznek meggyőzni a maradásról.

Olasz sajtóértesülések szerint Maldini távozása esetén Giorgio Chiellini pótolhatja a szövetségnél.

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