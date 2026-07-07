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Kultúra

A KFT szerint a Heineken engedély nélkül épített kampányt a Balatoni nyárra

Zih Zsolt / MTVA
A KFT együttes tagjai 2019-ben.
admin Csontos Kata
2026. 07. 07. 11:24
Zih Zsolt / MTVA
A KFT együttes tagjai 2019-ben.

A KFT zenekar kedden a Telexhez eljuttatott közleményében jelezte, hogy szerzői jogi kifogást emeltek a Heineken Hungária Zrt.-vel szemben. Az együttes szerint a cég a megkérdezésük és hozzájárulásuk nélkül használta fel Balatoni nyár című, 1986-os slágerüket egy új, alkoholmentes termékük nevében és marketingjében. A zenekar úgy véli, hogy a kampány a dalhoz kötődő, évtizedek alatt kialakult kulturális és érzelmi jelentést használja fel.

A KFT jogi képviselője írásban jelezte jogi kifogásait a Heinekennek. A zenekar közlése szerint bíznak abban, hogy a felek peren kívül, tárgyalásos úton rendezni tudják a vitát, szerintük ugyanis ez lenne méltó megoldás egy nemzetközi vállalat és a 45 éve működő együttes számára.

Az ügyben kerestük a Heineken Hungária Zrt. sajtóosztályát is, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

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