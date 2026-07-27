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Belföld

Zivatarveszély miatt a fél országra figyelmeztetést adtak ki

Mohos Márton / 24.hu
admin Farkas György
2026. 07. 27. 06:31
Mohos Márton / 24.hu
Villámlás, erős széllökés, kisebb jégeső is előfordulhat.

Hétfőn a többnyire napos idő mellett kisebb eső, zápor, illetve zivatar is előfordulhat. A szél fokozatosan északnyugatira fordul, napközben sokfelé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.A legmagasabb nappali hőmérséklet napközben 29 és 33, késő este 16 és 25 fok között alakul – írja a Kiderül. A mai lesz a hét legcsapadékosabb napja, keddtől visszatér a kánikula.

Hajnalban a HungaroMet Nonprofit Zrt. citromsárga riasztást, illetve elsőfokú figyelmeztetést adott ki a zivatarveszély miatt kilenc megyére. Zivatarok idején az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, de esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Azt írták: éjfélig az ország keleti részén lehet zivatar erős vagy viharos (55-75 km/órás) széllökésekkel, kisebb szemű jégesővel, intenzív csapadékkal (10-20 mm). Késő délután az északkeleti határszélen egy-egy intenzívebb zivatar is kialakulhat erősen viharos (90 km/óra feletti) széllökésekkel, nagyobb méretű jéggel kísérve. Délután a záporokhoz is kapcsolódhat viharos széllökés északnyugati irányból, és nem kizárt, hogy a délnyugati tájakon is megdörren az ég. A Dél-Alföld kisebb körzeteiben a napi középhőmérséklet 25 fok körül alakulhat.

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