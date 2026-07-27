lajosmizsei vasútvasúfejlesztésgyáli polgármestervitézy dávid
Gazdaság

Vitézy: Igyekszem meggyőzni Gyál fideszes polgármesterét

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2026. 07. 27. 11:17
Adrián Zoltán / 24.hu

A kormány 240 milliárd forintot különített el uniós forrásból a lajosmizsei vasútvonal fejlesztésére – idézi a távirati iroda a közlekedési és beruházási miniszter hétfői Facebook-posztját.

Vitézy Dávid emlékeztetett: a lajosmizsei vonal az utolsó olyan, Budapestről kivezető, egyvágányos és dízel vasútvonal, amelyen ma teljesen lerobbant dízelvonatok járnak rohamosan fejlődő elővárosi térségek, például Gyál felé.

A fejlesztés előtt álló legnagyobb akadályként a miniszter azt jelölte meg, hogy Gyál fideszes polgármestere minden eszközzel igyekszik megakadályozni a vasútvonal fejlesztését, hozzátette ugyanakkor, hogy igyekszik majd őt is meggyőzni.

A DK vezette XVIII. kerület korábbi ellenállása is lecsendesedett – idézte fel. Vitézy Dávid megértését fejezte ki azokkal szemben, akiket megijeszt, ha valahol most óránként döcög egy dízelvonat, és helyette 15 percenkénti elővárosi közlekedés lesz. Hangsúlyozta azonban, hogy ez a fejlesztés csak jobbá teszi a térség életét: lesznek külön szintű vasúti átjárók, halk, korszerű motorvonatok fognak járni és ezeket a vonalakon nincs teherforgalom sem. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid július 22-én jelentették be: Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv néven kormányciklusokon átívelő, tízéves vasúti fejlesztési program indul, amelynek teljes kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot. (MTI)

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