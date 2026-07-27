Egy 57,5 megawatt teljesítményű naperőmű-portfólió felvásárlásával lép be a magyar energiapiacra a PPC Group – írja a Világgazdaság. A vállalat százszázalékos tulajdonában álló PPC Renewables a Greenvolt Grouppal állapodott meg a dél-magyarországi erőmű átvételéről.

A PPC-t 1950-ben hozták létre Görögország villamosítására, az egykori állami közművállalatból pedig mára délkelet-európai energetikai csoport lett. Részvényeit az athéni tőzsdén jegyzik, a görög állam közvetlen és közvetett tulajdonrésze 33,4 százalék. A Görögországban, Romániában és Észak-Macedóniában is jelen lévő társaság 8,6 millió ügyfelet szolgál ki, energiatermelő kapacitása pedig 12,4 gigawatt.

A megállapodás részeként a PPC egy ugyanebben a térségben fejlesztett, 49 megawatt teljesítményű akkumulátoros energiatároló rendszer megszerzésére is jogot kapott.

A naperőmű a Baranya megyei Királyegyháza közelében működik, 2024 júliusában kezdte meg az áramtermelést, várható élettartama pedig meghaladja a harminc évet. A beruházáshoz 25 évre szóló, államilag támogatott, rögzített árú villamosenergia-értékesítési szerződés kapcsolódik.

A PPC szerint Magyarország az egyik legnagyobb növekedési lehetőségeket kínáló európai tisztaenergia-piac. Az ország célja, hogy 2030-ra 12 gigawattra növelje a telepített napelemes kapacitást. A 24.hu korábban részletesen is bemutatta, hogy a magyarországi napelemes rendszerek összes beépített teljesítménye már 2024 februárjában meghaladta a korábban 2030-ra kitűzött 6 gigawattot.

A magyar piacra történő belépés kézzelfoghatóvá teszi stratégiánkat a közép- és délkelet-európai terjeszkedés új szakaszában

– idézték Konstantinos Mavrost, a PPC Group megújulóenergia-üzletágért felelős vezérigazgató-helyettesét.

A társaság a 2026 és 2030 közötti időszakban 24 milliárd eurót tervez beruházni, és megduplázná beépített energiatermelő kapacitását. Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában összesen 2,2 gigawatt megújulóenergia- és energiatárolási kapacitás fejlesztését tervezi. A vállalat célja, hogy 2030-ra kapacitásának 45 százaléka már Görögországon kívül működjön.