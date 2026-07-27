Ákos az utolsó kenetet is felvette az életmentő műtétje előtt

Először vállalt nyilvános szereplést Ákos azt követően, hogy július elején bejelentette, pajzsmirigyrákkal diagnosztizálták, ami miatt már meg is műtötték. Az előadó a szegedi Ferences Ifjúsági Találkozó meghívásának záróeseményen beszélgetett Grácián testvérrel a hitéről és a betegségéről.

Az énekes részletesen mesélt a diagnosztizálásáról: rutinvizsgálatra érkezett, ahol mindent rendben találtak, majd az utolsó körben még egy nyaki ultrahangot elvégeztek rajta. Itt találtak egy növekményt a nyakában, amelyből egy héttel később mintát vettek, hat óra múlva pedig közölték az énekessel azt, hogy rosszindulatú daganatról van szó. „Amikor az embernek megmondják a diagnózist, az egy próba, akkor az ember szíve becsúszik a zokniba hamar” – mondta.

A műtétet három héttel későbbre írták ki, az énekes ebben az időszakban „pánikszerűen” dolgozott, az orvosok ugyanis azt közölték, a műtét mellékhatása lehet, hogy elveszíti a hangját, így folyamatosan a stúdióban volt ebben a három hétben.

A műtét előtti időszakba egy sümegi zarándoklatot is belesűrített, ahol az énekes felvette „a betegek szentségét, leánykori nevén az utolsó kenetet.” A műtétre nyugodtan ment be, ami őt magát is meglepte. A beavatkozást követően derült ki, hogy a rosszindulatú daganat egy milliméterre volt a pajzsmirigy burkától – ahogy az énekes fogalmaz, lényegében az utolsó pillanatban vették ki. Mindezt Ákos isteni beavatkozásnak tekinti: „a Szűzanyám kinyúlt az égből, elküldött engem az orvoshoz.”

Túl vagyok valamin, ami arra tanított meg, hogy az élet nagyon véges. Nekem megért egyfél pajzsmirigygyet az, hogy láttam, hogy a családom milyen összetartó, hogy tudom a barátaim közül kire számíthatok, hogy vannak olyan lelki vezetőim, barátaim, akik imahátteret biztosítanak egy ilyen eseménynél

– meséli az énekes.