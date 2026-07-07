Harry herceg egyedül érkezett Londonba: már meg is volt az első nyilvános programja

Hétfő délután megérkezett Harry herceg Londonba, és már aznap este részt vett az első hivatalos programján, amely egy premier volt. Barátja, Misan Harriman Shoot the People című filmjét mutatták be. Harriman évek óta szoros kapcsolatban áll a herceggel és feleségével, Meghan Markle-lel: a fotós és filmrendező készítette azt a fotót, amelyen a sussexi hercegi pár 2021 februárjában bejelentette, hogy második gyermekét várja. Harriman 2024 májusában nigériai látogatásukra is elkísérte Harryéket.

A herceg szóvivője kedden így nyilatkozott a People magazinnak: „Részt vett a tegnap esti premieren, hogy támogassa jó barátját, Misant és annak remek új filmjét, a Shoot the People-t”. Hozzátette: Harry herceg „jó passzban volt előző este”, és „nagyon örül, hogy visszatért az Egyesült Királyságba, ahol alig várja az e heti programjait”.

A gyerekei ezúttal sem tartottak vele

A People azt írja, hogy mielőtt Harry herceg megérkezett az Egyesült Királyságba, egy ideig Európában nyaralt a családjával.

Az eredeti terv az volt, hogy felesége mellett két gyereke is elkíséri majd a herceget Londonba, de ez végül meghiúsult, miután biztossá vált, hogy a család nem részesül adófizetők pénzéből finanszírozott rendőri védelemben – ez ugyanis nem jár automatikusan a királyi család nem dolgozó tagjainak. Ennek ellenére még most sem kizárt, hogy Markle és a gyerekek később csatlakoznak majd Harry herceghez Angliában, de csak a fővároson kívül, Birminghamben.

A hétéves Archie herceg és az ötéves Lilibet hercegnő utoljára négy éve jártak apjuk szülőhazájában, és nagyapjuk, III. Károly is akkor látta őket legutóbb. Azt egyelőre nem tudni, hogy most találkoznak-e majd egymással.